Francia | 118 non le crede | mamma 22enne muore per shock emorragico

118 NON LE CREDE : MUORE 22ENNE/ Francia - la famiglia di Naomi Musenga attacca il Samu e chiede giustizia : Francia , 118 non le CREDE : MUORE 22ENNE . La tragica fine di Naomi Musenga , giovane mamma deceduta per una grave emorragia interna con l'operatore che ha rifiutato di inviare un'ambulanza(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:30:00 GMT)

118 non le crede : muore 22enne/ Francia - Naomi Musenga deceduta per emorragia interna "tutti dobbiamo morire" : Francia, 118 non le crede: muore 22enne. La tragica fine di Naomi Musenga, giovane mamma deceduta per una grave emorragia interna con l'operatore che ha rifiutato di inviare un'ambulanza(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:25:00 GMT)