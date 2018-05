Francesco Renga a DM | «Altro che paraculo A The Voice 2018 sono stato finalmente me

La sigla di Francesco Renga - Cristina Scabbia - J-Ax e Al Bano a TVOI apre la semifinale a 16 della nuova stagione (video) : La sigla di Francesco Renga, Cristina Scabbia, J-Ax e Al Bano a TVOI apre ufficialmente alla semifinale del programma che quest'anno ha avuto un corso fulmineo. Si parte quindi con un grande medley portato dai coach, che si chiude con una magistrale interpretazione di Al Bano in Nel sole, al quale hanno partecipato anche gli altri colleghi e in particolare Cristina Scabbia, che ha confermato tutta la sua potenza vocale. Il medley del tutto ...

Marika Fortugno in Senza Fare sul serio di Malika Ayane conquista la Battle con Francesco Renga (video) : Marika Fortugno in Senza Fare sul serio di Malika Ayane conquista la fiducia di Francesco Renga. La giovane concorrente è riuscita a trasmettere quanto aveva da comunicare con un brano fuori dal suo repertorio, con grande sorpresa da parte del suo coach. Ad aprire l'ultimo KO del Team di Francesco Renga è Michelangelo Falcone in She's on my mind, che però mostra qualche problema di intonazione poi fatto emergere dal suo coach al termine ...

L’omaggio rivisitato di Andrea Butturini a De Andrè conquista Cristina Scabbia ma non Francesco Renga (video) : L'omaggio rivisitato di Andrea Butturini a De Andrè conquista Cristina Scabbia: il concorrente dell'unico team capitanato da una donna si è aggiudicato un posto nella semifinale di The Voice. Secondo ed ultimo appuntamento con i Knock Out di The Voice, i coach hanno ultimato le proprie scelte all'interno dei rispettivi team, scegliendo gli ultimi semifinalisti del talent. Andrea Butturini ha proposto al pubblico ed ai coach Amore che ...

La “vena malinconica” di Asia Sagripanti ai Knock Out convince Francesco Renga con Sweet Child O’ Mine (video) : Asia Sagripanti ai Knock Out di The Voice Of Italy vince la sfida ed è la seconda semifinalista del team Renga! Per il secondo turno del team Renga, ha aperto la sfida Alberto Lionetti con Don’t worry di Madcon. Un brano ritmato che ha messo in risalto tutta la grinta del concorrente, che si è cimentato anche in qualche passo di ballo, riempiendo la scena. Cristina Scabbia ha notato l'energia di Alberto e gli ha consigliato di tentare anche ...

Team Francesco Renga / I concorrenti al knockout : tra pop e hard rock (The Voice of Italy 2018) : Dodici concorrenti compongono il Team di Francesco Renga, una squadra ricca di talenti pop, che strizzano l'occhio allo stile hard rock. (The Voice of Italy 2018)(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:03:00 GMT)

Il team di Francesco Renga a The Voice Of Italy : i nomi dei dodici cantanti : Limoni, aneddoti e tanti pop corn per J Ax mentre il team di Francesco Renga a The Voice of Italy ha preso forma puntata dopo puntata. Nell’ultima puntata dedicata alle Blind Auditions è proprio mister aneddoti a portare a casa il team completo dopo aver aggiunto gli ultimi due nomi. ECCO I 12 cantanti DI Francesco Renga Francesco Renga ha finalmente i suoi 12 talenti che nelle prossime settimane porterà avanti per lo scontro diretto e i ...

Francesco Renga : «Canto l'amore. Il più grande? Per i miei figli» : L'amore è il sentimento che comprende tutti gli altri, anche la canzone più politica in un certo senso parla d'amore. L'amore è tutto, è il motore della nostra esistenza. E anche l'odio è una faccia ...

The Voice 2018 - Francesco Renga critica Fabrizio Moro. J-Ax : «Se volete picchiarvi organizzo io» – Video : Francesco Renga Pensa: le fan di Fabrizio Moro sono già sul piede di guerra. Il motivo? Ieri sera, durante la terza puntata di The Voice of Italy 2018, Francesco Renga ha riservato al cantautore romano (e ai testi delle sue canzoni) alcune parole risuonate come particolarmente critiche. .@Rengaofficial la tocca piano su @FabrizioMoroOff #TVOI pic.twitter.com/PnquzKpYvn — The Voice of ITALY (@THEVoice_ITALY) 5 aprile 2018 A margine ...

L’inesistente dissing tra Francesco Renga e Fabrizio Moro a The Voice : “Sembra un po’ Battiato” : Il dissing tra Francesco Renga e Fabrizio Moro a The Voice continua a tenere banco tra i fan dei due artisti - spesso comuni - che hanno iniziato a schierarsi dall'una o dall'altra parte. Le parole pronunciate da Francesco Renga durante l'ultima puntata del talent di Rai2 hanno preso risalto in una liturgia priva di accenti, così da accendere una polemica inesistente attorno a una semplice opinione. Rimasti indifferenti a una blind in ...

Francesco Renga attacca Fabrizio Moro : "Vuole fare Battiato" (Video) : Una critica bonaria accolta però malissimo dalle fan di Fabrizio Moro. A lanciare il sasso nello stagno è Francesco Renga, coach di The Voice che durante il penultimo appuntamento delle blind-audition boccia l'esibizione del brindisino Mattia Mitrugno, che aveva appena eseguito "Portami via", brano dello stesso Moro.Fin qui nulla di strano ma Renga, oltre a esprimere dubbi sulla performance del ragazzo, va oltre e si scaglia sulla ...