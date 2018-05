Francesco Arca in Los Nuestros 2 con Paula Echevarria in attesa di Sacrificio D’Amore

optimaitalia

: #FrancescoArca in #LosNuestros 2 con Paula Echevarria in attesa di Sacrificio D'Amore - OptiMagazine : #FrancescoArca in #LosNuestros 2 con Paula Echevarria in attesa di Sacrificio D'Amore - scoopscoop6 : Francesco Arca presenta Brando Maria: “Essere tronista era divertente, ma ho sempre sognato una famiglia” -

(Di mercoledì 9 maggio 2018)in Los2. La notizia arriva dalla Spagna e dal set della seconda stagione della serie con, la nostra Ana di Velvet. L'ex tronista sembra ormai lanciatissimo nel mondo delle fiction e adesso lo ritroviamo in Spagna pronto a girare Los2 dopo oltre tre anni dalla messa in onda della prima stagione ancora non andata in onda in Italia.L'arrivo nel cast dipotrebbe cambiare le cose e lo stesso ha raccontato a Chi il suo momento di grazia e non solo per l'arrivo del suo bambino ma anche per gli impegni che lo trattengono sul set di vari Paesi. In particolare, al settimanale ha raccontato:Sto per girare a Madrid una miniserie in cui sarò un jihadista, poi a settembre sarò in Marocco per un’altra serie spagnola in cui sarò un arabo, per questo adesso ho la barba. Poi in autunno su Raiuno mi vedrete in La vita promessa con ...