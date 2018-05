Forza Italia | Non ad appoggi esterni | pieno mandato a Berlusconi

Salvini : “In Forza Italia si ragiona - ci provo fino all’ultimo”. Di Maio : “Stallo? Berlusconi meno responsabile di altri” : Il tempo è scaduto, ma Matteo Salvini insiste. E’ questione di ore e Sergio Mattarella convocherà il o la presidente del Consiglio che dovrà guidare il governo neutro, ma in casa del centrodestra continuano le agitazioni. “I ragiona menti in queste ore”, ha detto il leader del Carroccio, “si fanno in Forza Italia , di cui capisco tutte le remore e i dubbi”. E ha quindi rilanciato: “Confermo che fino all’ultimo ...

Elezioni a luglio - Biancofiore (Forza Italia) : “Così vince il M5s - al Sud non hanno soldi per andare in vacanza” : Scivolone di Micaela Biancofiore a La7: la proposta di Salvini di andare alle urne a luglio secondo la parlamentare forzista sarebbe una pessima idea, perché sarebbe un vantaggio solo per Di Maio: "A luglio il Nord va in vacanza, non alle urne". E i meridionali? "Al Sud non si possono permettere di andare in vacanza e chi ha votato il Movimento 5 Stelle è proprio il Sud".Continua a leggere