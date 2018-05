Fortnite Guida | Dove trovare il guanto dell’infinito di Thanos

Guida Fortnite : come e dove trovare le lettere F-O-R-T-N-I-T-E : Finalmente è arrivata l’attesissima stagione 4 di Fortnite. Gli appassionati del gioco si sono ritrovati così dinanzi a nuove sfide della prima settimana, che tendono a diventare sempre più difficili. Ecco dove e come cercare le lettere F-O-R-T-N-I-T-E nella prima interessantissima sfida. Guida Fortnite: come trovare le lettere La forza di Fortnite sta proprio nella sua mappa che nonostante sia piccola presenta comunque degli aspetti molto ...

Fortnite Guida : Dove trovare le lettere F-O-R-T-N-I-T-E : Con l’arrivo della Stagione 4 di Fortnite, vengono introdotte sia nel PvP che PvE sfide e novità di vario tipo. Una delle sfide proposte è quella di trovare e raccogliere tutte le lettere che compongono la parola Fortnite. In questo articolo vogliamo svelarvi la loro esatta ubicazione. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord Fortnite: Dove trovare le ...

Rimossi Missili Guidati da Fortnite - per sempre? Cosa ha detto Epic Games : Sono passate solo due settimane circa dall'arrivo dei Missili Guidati in Fortnite. Epic Games oggi ha deciso di rimuoverli del tutto dal gioco. In un post su Reddit, Epic ha detto che condivide la preoccupazione espressa dai giocatori circa il fatto che quest'arma sbilancia il gioco e la forza intrinseca del missile guidato. In risposta, ha messo l'arma "in pausa mentre pensiamo ai prossimi passi per il suo futuro". Addio ai Missili Guidati in ...

Epic Games rimuoverà i missili guidati di Fortnite per un tempo indeterminato : Gli sviluppatori dell'apprezzato Fortnite hanno comunicato su Reddit che presto rimuoveranno i missili guidati per un periodo di tempo indeterminato, Epic Games ha deciso che dovrà apportare modifiche all'arma prima di farla tornare.In seguito ai vari problemi riscontrati dalla community ultimamente, come glitch, bug e problematiche di bilanciamento, Epic ha preso la sua decisione: "abbiamo ricevuto molti feedback sui missili guidati, feedback ...

Fortnite : rimossi temporaneamente i missili teleguidati : Da quando è stato rilasciato un paio di settimane fa, l'oggetto di Fortnite su cui tutti vogliono mettere le mani è il lanciamissili guidato. Il fatto che può essere controllato con precisione, insieme all'elevato danno, lo rende un equipaggiamento molto ricercato. Sfortunatamente sembra che, se lo stavate cercando, rimarrete delusi, poiché lo sviluppatore Epic Games ha rivelato che l'arma è stata temporaneamente rimossa dal gioco.Stando a ...

Trapelano missili guidati in Fortnite - aggiunta skin dinosauro e pickaxe : Gli appassionati sicuramente se lo ricorderanno: un po' di tempo fa trapelarono i Jetpack in Fortnite ovviamente tramite Reddit, sarebbero arrivati "molto presto". In molti sono rimasti delusi in effetti perché i Jetpack ancora devono arrivare nel gioco, hanno subito un ritardo e sono stati sostituiti dal fucile da caccia. Oggi però pare sia successa la stessa cosa, un utente Reddit ha postato qualcosa che potrebbe arrivare presto all'interno di ...