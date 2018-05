Fortnite | dopo la meteora | un nuovo mistero appassiona la community

Problemi Fortnite all'orizzonte per il 25 aprile? La situazione del dopo patch 3.6 : ... la 3.6 , che tra le altre cose inserisce nel Battle Royale la Granata Appiccicosa, unitamente al Lanciatore Nobile per la modalità Salva il Mondo del titolo. Sotto il profilo generale è stato ...

Problemi Fortnite all’orizzonte per il 25 aprile? La situazione del dopo patch 3.6 : Un universo sempre in dinamica evoluzione quello di Fortnite, il fortunato Battle Royale che, da una manciata di mesi a questa parte, assieme al compagno e antagonista PUBG ha rubato la scena a titoli ben più blasonati e dai budget molto più corposi. Il merito va immancabilmente a una dinamica di gioco a dir poco magnetica, unitamente al fatto che il titolo di Epic Games è disponibile in formato totalmente gratuito, un fattore non da poco in un ...