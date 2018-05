Food | ecco le regole d’oro per “instagrammare” il cibo

meteoweb.eu

: Ed ecco l'intervista a Riccardo a IDENTITY SU COLORS RADIO ?? io ero un pochino impegnata a preparare la linea da Ea… - InfoMozao : Ed ecco l'intervista a Riccardo a IDENTITY SU COLORS RADIO ?? io ero un pochino impegnata a preparare la linea da Ea… - Lorenzo_Duca : @ambragaravaglia Ha presente il bagno? Quello con i pavimenti azzurri? Si, esatto quello vicino al bar. Ecco quindi… - RobZarpellon : RT @ANSA_Lifestyle: La cucina della generazione Millennial è sperimentazione. Ecco come e perchè. Dal Baba Ganoush al sushi di tofu, altro… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Ingredienti colorati e disposti nel modo giusto, luce naturale, nessun filtro e, ovviamente, gli hashtag giusti. Leda utilizzare per realizzare una foto dia prova di social network – e ottenere decine di like – vengono da Foorban, il primo ristorante digitale di Milano, che, in occasione della nona edizione del Taste of Milano, lancia un vademecum per scattare la foto perfetta ai piatti che mangiamo. Se, dunque, sui social è sempre più-mania – con Instagram che, con gli oltre 272 milioni di foto pubblicate con l’hashtag #, fa da cartina tornasole del nostro nuovo rapporto con ciò che mangiamo – Foorban inaugura durante Taste of Milano, in programma dal 10 al 13 maggio, il Foorban Photo Lab, un vero e proprio laboratorio fotografico, con tanto distylist, in cui sperimentare l’arte dellaphotography e apprendere leper ...