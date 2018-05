Fondazione Prada apre il ristorante Torre tra arte e cucina

Opere d'arte e skyline Milano - apre ristorante Fondazione Prada : Milano, 8 mag. (AdnKronos) - Vista inedita sullo skyline di Milano, Opere d'arte tra i tavoli e arredi di design. apre domani il ristorante Torre al sesto e settimo piano del nuovo edificio - la Torre, appunto - che ha completato la sede della Fondazione Prada di Milano. Il ristorante si presenta, s

Opere d’arte e skyline Milano - apre ristorante Fondazione Prada : Milano, 8 mag. (AdnKronos) – Vista inedita sullo skyline di Milano, Opere d’arte tra i tavoli e arredi di design. apre domani il ristorante Torre al sesto e settimo piano del nuovo edificio – la Torre, appunto – che ha completato la sede della Fondazione Prada di Milano. Il ristorante si presenta, secondo la definizione di Rem Koolhaas, che insieme a Chris van Duijn e Federico Pompignoli dello studio Oma ha progettato la ...

Opere d’arte e skyline Milano - apre ristorante Fondazione Prada : Milano, 8 mag. (AdnKronos) – Vista inedita sullo skyline di Milano, Opere d’arte tra i tavoli e arredi di design. apre domani il ristorante Torre al sesto e settimo piano del nuovo edificio – la Torre, appunto – che ha completato la sede della Fondazione Prada di Milano. Il ristorante si presenta, secondo la definizione di Rem Koolhaas, che insieme a Chris van Duijn e Federico Pompignoli dello studio Oma ha progettato la ...

E la Fondazione Prada apre il suo cinema : Il cinema è moda, tendenza, arte. Il cinema, se riesce a intercettare i tempi, a leggerli e a raccontarli, diventa un punto di riferimento. Una pietra miliare attorno a cui girare, accamparsi ed osservare il resto del mondo. Che la Fondazione Prada, a Milano, abbia deciso d’aprire una sala non è una sorpresa – il cinema, in quelle stanze bianche, enormi, areate, c’è sempre entrato: a volte in punta di piedi; altre dalla porta principale. La ...

Fondazione Prada : Bertolucci presenta 'Ultimo tango a Parigi' restaurato : Dopo la Torre, il cinema: dal 3 maggio la Fondazione Prada trasforma la sua sala in un vero cinema, attivo a maggio e giugno dal giovedì alla domenica, con dieci proiezioni settimanali, per arrivare a ...

Fondazione Prada un nuovo polo per la cultura milanese : Non c’è dubbio che il momento più rilevante della Design week meneghina sia stata l’inaugurazione del progetto Atlas e della Torre della Fondazione Prada che lo contiene. Milano sembra voler tornare al Medioevo, quando le città e i loro signori rivaleggiavano fra loro costruendo torri e bastioni. Oggi, la città dei Navigli, quasi a voler rimarcare il suo status di capitale economica del Paese, mette in mostra i suoi grattacieli. L’ha fatto già ...

Cristian Valsecchi - amministratore di Artissima - diventa direttore generale della Fondazione Prada : Nato a Bergamo nel 1974, Valsecchi si è affermato come una delle figure emergenti della sua generazione nel campo dell'arte e della cultura italiana e internazionale; già docente di Economia dei Beni ...

Musei : Cristian Valsecchi nuovo dg Fondazione Prada : Nato a Bergamo nel 1974, già docente di Economia dei Beni e delle Attività Culturali all'università degli Studi di Bergamo, attualmente ricopre gli incarichi di segretario generale della Fondazione ...

Prada : Cristian Valsecchi nominato direttore generale Fondazione : Milano, 24 apr. (AdnKronos) - Nel corso del mese di maggio 2018 Cristian Valsecchi assumerà il ruolo di direttore generale della Fondazione Prada, con l’incarico di soprintendere alla gestione e le diverse funzionalità della Fondazione in tutti i suoi settori di attività. Lo annuncia la Fondazione.

Apre la Torre alla Fondazione Prada (com’è e le foto dell’inaugurazione) : Ha inaugurato la sera del 20 aprile 2018 con uno degli eventi più attesi del Salone del Mobile di Milano (vedi sotto le foto delle serata e degli ospiti), la Torre alla Fondazione Prada, progettata da Rem Koolhaas insieme ai colleghi dello studio OMA, Chris van Dujn e Federico Pompignoli. Sfoglia gallery Alta 60 metri, in cemento bianco e vetro, attraversata in altezza per i suoi 9 piani da un ascensore con ...

Apre la Torre alla Fondazione Prada (cos’è e le foto dell’inaugurazione) : Ha inaugurato la sera del 20 aprile 2018 con uno degli eventi più attesi del Salone del Mobile di Milano (vedi sotto le foto delle serata e degli ospiti), la Torre alla Fondazione Prada, progettata da Rem Koolhaas insieme ai colleghi dello studio OMA, Chris van Dujn e Federico Pompignoli. Sfoglia gallery Alta 60 metri, in cemento bianco e vetro, attraversata in altezza per i suoi 9 piani da un ascensore con ...

Il mondo dell’arte alla Fondazione Prada : alla presentazione della nuova Torre c'erano artisti, designer, curatori, galleristi e critici: un album fotografico per riconoscerne le facce, oltre ai nomi The post Il mondo dell’arte alla Fondazione Prada appeared first on Il Post.

FuoriSalone - apre torre Fondazione Prada : MILANO, 18 APR - L'altezza dei piani aumenta man mano che si sale verso l'alto, dai 2 metri e 7 del primo agli 8 dell'ultimo livello, e non è l'unica particolarità della torre della Fondazione Prada, ...

Milano - apre la torre della Fondazione Prada. FOTO : Milano, apre la torre della fondazione Prada. FOTO Il 20 aprile sarà inaugurato il nuovo gioiello architettonico dello spazio di viale Isarco. Un edificio di 60 metri in cemento bianco e vetro con 6 piani espositivi e 3 riservati ai servizi per i visitatori. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...