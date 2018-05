Fissati data e luogo del vertice con Kim Dopo lo strappo con Teheran | Trump

huffingtonpost

(Di mercoledì 9 maggio 2018) All'indomani dellosul nucleare iraniano, il presidente Usa Donaldcomunica con orgoglio un nuovo passo nel percorso di riavvicinamento alla Corea del Nord. "Buon incontro con Kim Jong-un.decisi", ha scritto su Twitter The Donald, facendo riferimento alla visita in Corea del Nord del segretario di Stato americano, Mike Pompeo.I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set. — Donald J.(@realDonald) 9 maggio 2018Sempre su Twitter,ha annunciato il ritorno negli Usa di tre prigionieri americani che erano detenuti dal regime di Pyongyang. "Sono lieto di informare che il segretario di Stato Mike Pompeo sta ...