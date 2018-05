Fisica | 50 anni di Teoria delle stringhe

5 buone abitudini che allungano la vita di 10 anni/ Dalla dieta sana all'attività Fisica : 5 buone abitudini che allungano la vita di 10 anni: lo studio dell'Harvard Chan svela le regole per diminuire il rischio di morte per cause cardiovascolari e tumori(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 13:47:00 GMT)

AstroFisica - stelle di neutroni : ecco come il magnetismo dura milioni di anni : Una forza magnetica così intensa da sopravvivere per milioni di anni. Secondo una nuova ricerca, è quella sprigionata dalle stelle di neutroni, corpi celesti massicci di piccole dimensioni ma densità molto elevate. Lo studio, pubblicato su Astrophysical Journal, mostra per la prima volta che l’evoluzione dei campi magnetici all’interno delle stelle di neutroni può creare punti incredibilmente energetici, in grado di continuare a esistere anche ...

AstroFisica - Frascati : il 28 marzo la presentazione dell’ultimo libro di Giovanni Bignami : Mercoledì 28 marzo presso il Palazzo del Municipio di Frascati si terrà la presentazione del libro “Le Rivoluzioni dell’Universo. Noi umani tra corpi celesti e spazi cosmici” (Giunti Editore) di Giovanni Fabrizio Bignami, uno degli astrofisici più famosi in Italia e nel mondo, scomparso il 24 maggio 2017. A curare la presentazione del saggio, pubblicato postumo, sarà la moglie Patrizia Caraveo, Dirigente di Ricerca dell’Istituto Nazionale di ...

'Angelo Secchi e la nascita dell'AstroFisica' - a Viterbo una conferenza a 200 anni dalla sua scomparsa : ... che noi non possiamo scandagliare? Chi avrebbe immaginato, dieci anni or sono, le meraviglie che stava per rilevarci lo spettroscopio? Ogni nuovo perfezionamento dell'arte ne porta uno alla scienza, ...