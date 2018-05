Firenze : muore bambino di soli 8 mesi per meningite : Firenze - Oggi, 8 maggio 2018 un bambino di soli otto mesi è deceduto a causa di meningite al nasocomio Meyer della città di Firenze. E' accaduto dopo un duro e difficile combattimento con la febbre alta e le difficoltà respiratorie. Il piccolo era stato trasportato in ospedale sabato 5 maggio con il pronto soccorso proveniente dal Mugello. Le sue condizioni di salute si sono presenate subito molto gravi ai medici che lo hanno assistito. Gli ...

La ciclista Ilaria Rinaldi muore a 33 anni. La procura di Firenze apre un'indagine : Accertamenti della procura di Firenze sono in corso sulla morte dell'ex ciclista professionista Ilaria Rinaldi, già campionessa italiana Under 23 di ciclocross nel 2007, che stamani è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Gambassi Terme (Firenze). Aveva 33 anni.Il corpo è stato portato nel reparto di medicina legale dell'ospedale fiorentino di Careggi per conoscere le cause che hanno portato al decesso. ...

Cade da traliccio telefonico - operaio muore vicino a Firenze : Un operaio di 52 anni, Nunzio Industria, è morto in un incidente avvenuto a San Godenzo, a 50 chilometri da Firenze. L'uomo è caduto da un'altezza di circa quattro metri mentre stava lavorando a un traliccio di una società telefonica. L'operaio lavorava per una ditta esterna all'azienda telefonica.

Firenze - incendio in una casa : muore un uomo di 72 anni - in condizioni critiche la moglie : La moglie di 67 anni è stata portata in codice rosso al pronto soccorso di Careggi, dove è stata trasferita anche un'altra donna in condizioni meno gravi. L'uomo sarebbe deceduto per il fumo che ha invaso completamente l'abitazione della coppia al secondo piano. Il rogo, partito sembra da un annesso agricolo nel giardino, ha poi attaccato l'abitazione

Firenze - medici negano il ricovero a una bimba : “È influenza” - ma lei muore d’appendicite : Sono responsabili della morte di una bambina di 11 anni dopo 40 giorni di ricovero al Meyer di Firenze e ora i due medici, già condannati per omicidio colposo in via definitiva, devono rimborsare all’Asl 10 di Firenze oltre mezzo milione.Continua a leggere

Muore in ospedale a Firenze - salvate 3 persone grazie alla donazione degli organi : Il suo fegato ha salvato una donna di 53 anni di Pisa. I suoi reni due uomini di 37 e 45 anni nei centri trapianti di Firenze e Siena. Un atto di generosità reso possibile dalla famiglia di un 49enne ...