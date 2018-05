FINANZA E GOVERNO ' Cottarelli o Rossi premier | meglio del voto nel 2018'

FINANZA E GOVERNO/ I numeri che aiutano la scelta di Mattarella : Oggi Mattarella ha in programma un nuovo e rapido giro di consultazioni. Dalla situazione economica può trarre alcune conclusioni importanti, dice GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 06:03:00 GMT)FINANZA E CONSULTAZIONI/ Le tre ragioni del Colle contro il voto anticipato, di S. CingolaniFINANZA/ L'allarme per l'Italia viene da Argentina e Turchia, di U. Bertone : Oggiha in programma un nuovo e rapido giro di consultazioni. Dalla situazione economica può trarre alcune conclusioni importanti, dice GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 06:03:00 GMT)E CONSULTAZIONI/ Le tre ragioni del Colle contro il voto anticipato, di S. Cingolani/ L'allarme per l'Italia viene da Argentina e Turchia, di U. Bertone

RIPRESA?/ Il patto FINANZA-impresa che vale più di un 'Governo del cambiamento' : Un cambiamento in Italia è possibile, specialmente per vedere tornare a crescere il Paese: la finanza può avere un ruolo importante.

FINANZA E POLITICA/ Rischi e trabocchetti - le 'guide' pronte per il nuovo Governo : Il Governo Gentiloni ha varato un Def che risulta inutile per l'esecutivo che gli succederà. Molto più interessanti degli altri documenti.

FINANZA E POLITICA/ Rischi e trabocchetti - le "guide" pronte per il nuovo Governo : Il Governo Gentiloni ha varato un Def che risulta inutile per l'esecutivo che gli succederà. Molto più interessanti degli altri documenti arrivati negli stessi giorni, dice GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 06:03:00 GMT)
IL CASO/ "Il Def di Gentiloni e Padoan non esiste", int. a G. Piga
FINANZA/ Il fantasma dell'Iva ci regala il Governo del Presidente, di S. Cingolani

FINANZA/ Il fantasma dell'Iva ci regala il governo del Presidente : Dopo il varo del Def è emerso più chiaramente il bisogno di disinnescare l'aumento dell'Iva. Cosa che spiana la strada al governo dei responsabili, spiega STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 06:02:00 GMT)
FINANZA E POLITICA/ La fregatura pronta con la prossima manovra, int. a L. Campiglio
FINANZA E POLITICA/ La voglia di spesa che allontana M5s e Lega dal governo, di S. Cingolani

SPY FINANZA/ Draghi e la bugia che conferma un governo del Presidente : Continuare a spacciare l'eurozona come un sistema economico non solo sano ma in continua a costante ripresa e la nuova bugia di Mario Draghi, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 06:03:00 GMT)
SPY FINANZA/ Gli interessi di Usa e Fed sul prezzo del petrolio, di M. Bottarelli
NUMERI/ Voto tra un anno e governo del Presidente: intanto l'Italia non cresce..., int. a M. Deaglio