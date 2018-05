Finale da sogno a ovest | Houston contro Golden State

Roma - Monchi : 'Questa gara un premio per il lavoro svolto : la Finale sarebbe un sogno' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi dichiara: 'Io ci credo. Non sarà facile ma dobbiamo crederci. Dobbiamo tutti avere fiducia nel potercela fare. Contro il Barcellona si percepiva meno ...

Hockey su pista - Coppa Cers 2018 : svanisce il sogno del Breganze - la beffa arriva ai supplementari. La Finale sarà Lleida-Barcelos : svanisce il sogno del Breganze di portare a casa il suo primo trofeo internazionale. I veneti sono incappati in una cocente sconfitta a Lleida (Spagna) nella semifinale di Coppa Cers 2017-2018 contro i padroni di casa. Il Breganze ha risposto in maniera veemente al propotente allungo iniziale del Lleida, ma ai supplementari ha incassato una clamorosa beffa, tornando a casa a testa alta, ma con tanti rimpianti. Pronti via e gli spagnoli, allenati ...

Che amaReds! Salah è un marziano : Dzeko e Perotti tengono vivo il sogno della Finale : La Roma perde 5 a 2 contro il Liverpool nell'andata della semifinale di Champions League. Nella splendida cornice di Anfield si gioca una partita viva. Al 35' è proprio l'ex Mohamed Salah a sbloccare ...

Champions - semiFinale : a Liverpool la Roma insegue un sogno - Canale 5 alle 20 - 45 - : D'altra parte non mi ha sorpreso, considerando la qualità della squadra e l'allenatore che hanno, dato che Klopp per me è uno dei migliori allenatori del mondo. Lo hanno messo nelle condizioni di ...

Roma - sogno Kiev : quanto può valere la Finale di Champions League : sogno Kiev per i giallorossi: ecco quanto potrebbero incassare con l'accesso alla finale di Champions L'articolo Roma, sogno Kiev: quanto può valere la finale di Champions League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Volley - Finale Scudetto 2018 : Civitanova-Perugia - la battaglia riparte da gara2. Lube per il pareggio - Block Devils per il sogno tricolore : Dopo la prima battaglia di domenica pomeriggio, la Finale Scudetto di Volley maschile tornerà protagonista con la gara2 prevista per mercoledì 25 aprile (ore 18.00). Civitanova e Perugia sono pronte per sfidarsi dopo il primo atto vinto dai Block Devils al PalaEvangelisti. Questa volta si andrà in scena all’Eurosuole Forum, i Campioni d’Italia cercheranno il sostegno del proprio pubblico per pareggiare la serie e continuare a sognare ...

Tennis - Montecarlo : Nadal in Finale. Il sogno di Bolelli e Fognini svanisce in semiFinale : Nadal aspetta in finale il vincente tra il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del mondo e 3 del tabellone, e il giapponese Kei Nishikori, numero 36 del ranking Atp. OUT Bolelli-Fognini - svanisce il ...

Volley : Europei Under 17 - per le azzurre continua il sogno : sono in Finale : LA CRONACA DEL MATCH - Nessuna variazione nella formazione iniziale per Marco Mencarelli, che ripropone il sestetto schierato nella vittoriosa sfida con la Germania. La Bulgaria, trascinata da un ...

Pallanuoto - Euro Cup 2018 : si infrange in Finale il sogno della BPM Sport Management. Fa festa il Ferencvaros : Il sogno si è spezzato in finale: dopo la sconfitta per 8-9 dell’andata, la BPM Sport Management perde anche a Busto Arsizio per 5-8 contro i magiari del Ferencvaros, che si confermano detentori del trofeo, e vede svanire la conquista del secondo torneo Europeo per club di Pallanuoto maschile. Un avvio da incubo ed uno sforzo immane per rientrare hanno pregiudicato l’esito della sfida. In acqua la formazione italiana sembra sentire ...

Lazio - rush Finale con il fiato corto. E Immobile ha bisogno di riposare : Nemmeno un attimo di respiro. Si riparte, direzione Firenze. E adesso è il momento di gestire le forze. Dopo 15 partite giocate , appena 3 ko, uno nei 120' col Milan in Coppa Italia, in due mesi, la ...

Lazio-Roma 0-0 : succede tutto nel Finale - 10 minuti da sogno nel derby ma lo spettacolo è sugli spalti [FOTO] : 1/23 LaPresse ...

E’ la rivincita del calcio italiano : due giorni da sogno contro le spagnole - adesso la Roma può volare in Finale : E’ la rivincita del calcio italiano, due giorni veramente fantastici, peccato per la Juventus. Ieri l’impresa storica della Roma che ha dominato contro il Barcellona, alieni blaugrana annientati dalla prestazione dei giallorossi. Beffa nel finale per la squadra di Allegri, rimonta straordinaria fermata dal rigore di Cristiano Ronaldo. adesso una sola squadra a difendere i colori italiani in Champions League, la Roma. La squadra di Di ...

Roma da sogno - è semiFinale! Barcellona battuto 3-0 : Roma da sogno, è semifinale! Barcellona battuto 3-0 L'Olimpico, le bandiere, la Curva Sud: un urlo chiamato Roma, Roma padrona del mondo, per una notte. Una delle serate più belle della storia del calcio italiano, la Roma demolisce il Barcellona, vince 3-0, completa la remuntada e vola in semifinale di Champions League. Una notte ...

LIVE Volley - Challenge Cup 2018 in DIRETTA - la Finale d'andata. I giallorossi per il sogno : Bunge Ravenna-Olympiacos 2-1 : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Ravenna-Olympiacos, Finale d'andata della Challenge Cup 2018 di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...