Festival di Cannes 2018 | Cate Blanchett Charlotte Casiraghi incanta tutti con un look

Cannes - su Sky tornano i capolavori premiati al Festival. Si parte con “Io - Daniel Blake” di Ken Loach : Per la 71esima edizione del Festival di Cannes (8-19 maggio), Sky Cinema Cult HD propone, in prima e in seconda serata, i film premiati nelle passate edizioni. In esclusiva, giovedì 10 maggio alle 21, ci sarà “Io, Daniel Blake” di Ken Loach (Palma d’oro 2016), mentre mercoledì 16 sarà la volta della commedia di Maren Ade, “Vi presento Toni Erdmann” (Premio Fipresci 2016). Tra gli altri: “Taxi Driver”, ...

Festival di Cannes - abbiamo chiamato (senza successo) il numero anti molestie : Il Festival di Cannes si è aperto all’insegna del movimento #Metoo, e tra dichiarazioni ufficiali e comunicati stampa, a chi passeggia per la Croisette, o partecipa alle proiezioni, viene consegnato un cartoncino che invita, in caso di esperienze spiacevoli, a telefonare a un numero anti molestie. Come potete vedere dalle foto (sopra e sotto), i cartoncini parlano chiaro: “Si esige un comportamento corretto“, e sul retro: “Le ...

Perché il Festival di Cannes ama Javier Bardem (e non è il solo) : Con Everybody knows, Javier Bardem è in concorso a Cannes per la quarta volta aspirando alla sua seconda palma d’oro per il miglior attore (vinta per ora nel 2010 con Biutiful, primo grande successo internazionale di Innaritu). Precedentemente c’erano stati Il tuo ultimo sguardo (2016) e un’altra pietra miliare della sua filmografia, Non è un paese per vecchi (2007). Per non parlare degli applausi ricevuti fuori concorso anche ...

Festival di Cannes all’insegna di #metoo con un numero verde anti molestie : Il Festival delle polemiche ha finalmente aperto i battenti, e la giornata di ieri, almeno fino alla prima proiezione ufficiale, ha visto giornalisti e addetti ai lavori vagare senza una meta precisa, intenti più che altro a capire le nuove regole. Delle proiezioni per la stampa, che non saranno più prima della proiezione di gala, già sapete e forse nemmeno vi interessa granché (ma ecco spiegato perché su qualche quotidiano potrebbe capitare di ...

“Ha avuto un ictus!”. Cinema sotto choc - paura per il regista. Era attesissimo al Festival di Cannes - poi la notizia : paura nel mondo del Cinema. La notizia è trapelata solamente nelle ultime ore, a poche ore dal via del Festival di Cannes dove avrebbe dovuto avere un ruolo di primo piano. Secondo quanto riportano diversi media il regista sarebbe stato colpito da ictus e tutt’ora sarebbe ricoverato in un ospedale londinese. Americano naturalizzato britannico, regista di «L’esercito delle 12 scimmi», «paura e delirio a Las Vegas», «Monty Phython e ...

Festival di Cannes 2018 : una parata di stelle durante la cerimonia d'apertura. Foto - Best Movie : ... ieri sera, si è ufficialmente aperto il Festival di Cannes 2018 , e come potete ben immaginare, a calcare il tappetto rosso dell'evento sono state alcune delle star più rinomate del mondo. Presenti, ...

Pizzi - trasparenze - scollature - spacchi e abiti da sogno : il Festival di Cannes comincia in bellezza : Ci sono Penelope Cruz e Cate Blanchett. Ma anche Kristen Stewart e Giorgia May Jagger. Il primo red carpet del Festival del cinema di Cannes comincia in bellezza. Tra Pizzi, trasparenza, scollature ...

Festival di Cannes 2018 : i beauty look sul red carpet : Le acconciature riscoprono la loro anima più bon ton, gli ombretti si vestono di tonalità naturali e le labbra diventano (quasi) oggetto d’arte. Quasi a richiamare il desiderio di quel bacio romantico che si scambiano Jean-Paul Belmondo e Anna Karina nel film Il bandito delle 11 di Jean-Luc Godard, manifesto della 71esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. I beauty look sulla Croisette si confermano, già dalla prima serata, una ...

Festival di Cannes 2018 : i voti ai look delle star : Parla spagnolo la serata di apertura della 71esima edizione del Festival di Cannes. Anzi, meglio: parla inglese con un forte accento spagnolo. È infatti composta da Penelope Cruz e Javier Bardem la splendida coppia di protagonisti del film con il quale si inaugura ufficialmente questa edizione della kermesse cinematografica, Todos lo saben. LEGGI ANCHECannes, fate largo alle donne Ma non sono solo loro due le stelle presenti sul primo ...

Inizia il Festival di Cannes : È stato inaugurato stasera, e si sono già viste Cate Blanchett, Kristen Stewart, Léa Seydoux e Benicio del Toro The post Inizia il festival di Cannes appeared first on Il Post.

Cannes 2018 - al via il Festival : la giuria si tiene per mano. Sul red carpet Penelope Cruz - Javier Bardem e il maestro Martin Scorsese : La giuria, presiediuta da Cate Blanchett, che si tiene per mano. Parte così il festival di Cannes 2018. Sul red carpet della 71esima edizione della Croisette sfilano le star: il regista Martin Scorsese, gli attori Penelope Cruz e Javier Bardem diretti dal regista iraniani Aghard Farhadi, che apre la kermesse con Todos los saben L'articolo Cannes 2018, al via il festival: la giuria si tiene per mano. Sul red carpet Penelope Cruz, ...

Festival di Cannes : il 2018 è l'anno delle donne : In questa edizione particolarmente delicata, Thierry Frémaux , delegato generale della rassegna, vuole certamente portare aria di svolta, visti i recenti scandali che hanno travolto il mondo del ...