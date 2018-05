Ferguson | gli aggiornamenti | il comunicato del Manchester United

Ferguson si risveglia dal coma : "Quanto ha fatto il Doncaster?". Mourinho : "Fiduciosi" : Il tecnico si è risvegliato dopo l'emorragia cerebrale e ha chiesto se potrà andare a Kiev per la finale di Champions. Lo Special One: "Decorso molto positivo"

Inghilterra - Ferguson migliora 'Cosa ha fatto il Doncaster ' : MANCHESTER - 'Cosa ha fatto il Doncaster?'. Il 'The Sun' scrive che sarebbe stata questa una delle prime domande che Alex Ferguson avrebbe rivolto ai suoi familiari appena uscito dal coma . Ricoverato ...

Ferguson - migliorano le sue condizioni : migliorano le condizioni di Sir Alex Ferguson che ha ripreso conoscenza dopo l'emorragia cerebrale accusata sabato scorso. Amici dell'ex manager del Manchester United hanno rivelato alla stampa ...

Ferguson - migliorano le condizioni : è sveglio e parla : 'La prognosi è incoraggiante, e i suoi più stretti amici del mondo del calcio vengono tenuti aggiornati', ha confidato una fonte al tabloid Sun. Ferguson è stato ricoverato d'urgenza nella mattinata ...

Alex Ferguson fuori dal coma : è sveglio e parla con familiari : Sir Alex Ferguson si è risvegliato dal coma e dà segni di miglioramento. L'ex allenatore del Manchester United era stato operato sabato in seguito ad una emorragia cerebrale ed oggi per la prima volta ...

Alex Ferguson migliora - avrebbe parlato con la famiglia. Resta in terapia intensiva : Sembrerebbe già in fase di recupero Sir Alex Ferguson, l'ex allenatore del Manchester United operato sabato scorso per un'emorragia cerebrale dopo aver accusato un malore nella sua casa del Cheshire. ...