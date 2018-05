Fedez e Chiara Ferragni tornano in Italia | dove andranno ad abitare con il piccolo Leone

Fedez e Chiara Ferragni sono tornati in Italia con Leone : vivranno in hotel : Il rientro in Italia di Chiara Ferragni e Fedez da genitori sono rientrati in Italia da pochissime ore Chiara Ferragni e Fedez. Con loro anche la cagnolina Matilda e il figlio Leone, che vede per la prima volta il Paese dei genitori. L’intera famiglia, infatti, è stata a lungo a Los Angeles, dove Leone è […] L'articolo Fedez e Chiara Ferragni sono tornati in Italia con Leone: vivranno in hotel proviene da Gossip e Tv.

Chiara Ferragni e Fedez tornano in Italia con Leone : missione matrimonio? : «Finalmente a casa, mi sei mancata Italia». Chiara Ferragni e Fedez sono atterrati a Milano, per la prima volta da genitori. Con loro anche il figlio Leone, che a 50 giorni ha affrontato la sua prima traversata oceanica: nato lo scorso 19 marzo, il piccolo ha trovato nella sua nuova cameretta una marea di giocattoli, palloncini, una carrozzina e tanti vestitini nuovi. Tutto ovviamente documentato da papà e mamma sulle loro pagine Instagram: ...

Il compleanno di Chiara Ferragni - i festeggiamenti con Fedez e Leone prima delle nozze in Italia (foto) : Il trentunesimo compleanno di Chiara Ferragni: festeggiamenti social con le amiche e le famiglia prima dell'atteso rientro in Italia. Lunedì 7 maggio la blogger di moda Chiara Ferragni ha compiuto 31 anni. Già online su instagram i primi scatti direttamente da Los Angeles, dove la coppia sta trascorrendo gli ultimi giorni prima del rientro in Italia, in vista del gran concerto evento La Finale di J-Ax e Fedez. Ancora nessun festeggiamento ...

Fedez e Chiara Ferragni parlano di Leone e della scelta del nome insolito : “È inusuale - gli piacerà tantissimo” : Fedez e Chiara Ferragni parlano di Leone ai fan: durante un video in diretta su Instagram, la coppia di neo-genitori ha parlato apertamente del piccolo Leone, nato un mese e mezzo fa. Leone è nato lo scorso 19 marzo a Los Angeles, proprio nello stesso ospedale in cui ha partorito Beyoncè, il Ceders Sinai. Il piccolo Leone, già ribattezzato come "Leo" e "Leoncino", è nato con circa tre settimane di anticipo rispetto al termine inizialmente ...

Amici 17 - video : Maria De Filippi scomoda Fedez e Chiara Ferragni per la questione auto tune di Biondo : Ad Amici 17 è arrivato il momento di affrontare la questione auto tune di Biondo ancora prima di iniziare la gara vera e propria e perdendo così la prima mezz’ora ma scomodando addirittura Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper era stato annunciato tra gli ospiti della serata e in molti hanno pensato che proprio lui potesse prendere il posto di Ermal Meta assente questa sera per via del suo impegno all’Eurovision Song Contest ma in ...

Fedez e Chiara Ferragni non si sposano nella Cattedrale di Noto : avanza l’ipotesi del rito civile : Fedez e Chiara Ferragni non si sposano nella Cattedrale di Noto: al momento, infatti, non risulta alcuna prenotazione per la Cattedrale della cittadina. A farlo sapere è il vescovo di Noto Antonio Staglianò, che conferma di non aver ricevuta nessuna prenotazione in merito al matrimonio, che si celebrerà quest'estate. "Non risulta nessuna prenotazione in Cattedrale per le nozze di Fedez, per cui il suo matrimonio lo celebrerà eventualmente il ...

Fedez e Chiara Ferragni fanno il passaporto per Leone : la famiglia pronta al rientro in Italia : Fedez e Chiara Ferragni fanno il passaporto per Leone: la coppia di neo-genitori ha portato il piccolo Leo a fare le prime foto per il documento che gli consentirà di arrivare in Italia. Ora anche Leone Lucia, a solo un mese dalla nascita, ha il suo passaporto americano! Fedez e Chiara hanno annunciato che tra qualche settimana faranno rientro in Italia, per i preparativi in vista delle nozze. Riguardo al matrimonio, al momento si sa che la ...