Faccia a faccia Salvini-Di Maio Chieste ancora 24 ore per l' accordo

Addio ai biglietti dei concerti cartacei - arriva il riconoscimento Facciale : come funziona : I biglietti dei concerti cartacei verranno presto sostituiti dal riconoscimento facciale. Ai fan, all'ingresso degli eventi, non verrà più chiesto di mostrare i biglietti dei concerti acquistati bensì verrà chiesto di mostrare il volto. A quel punto, una speciale tecnologia sarà in grado di riconoscere i tratti somatici della persona all'ingresso per individuare il suo acquisto ed, eventualmente, dare il via libera al passaggio oppure ...

Al Bano contro il gossip (di nuovo) : "È una schifezza umana - che si Facciano i ca**i loro" : Al Bano usa il gossip o il gossip usa Al Bano? Bella domanda. Da anni le vicende di Cellino San Marco occupano pagine di giornali, copertine e spazi televisivi. Non che i suoi protagonisti si risparmino tra riferimenti social, provocazioni, interviste e interventi in trasmissioni televisive. Tant'è che la situazione potrebbe essere sfuggita di mano al Carrisi che ora attacca con durezza il mondo del gossip: "Non si chiama più gossip, si ...

Governo - Renzi : “Di Maio e Salvini? Si amano - ma le famiglie non sono d’accordo. Si Facciano vedere da uno bravo” : “Di Maio e Salvini? I due si amano, ma le loro famiglie non sono d’accordo”. E’ la stoccata ironica pronunciata a Dimartedì (La7) dall’ex segretario del Pd, Matteo Renzi, rispettivamente ai leader del M5s e della Lega. E aggiunge: “Il Pd e il centrosinistra dovrà fare campagna elettorale sulla logica della responsabilità contro i campioni mondiali delle promesse. Di Maio e Salvini, in questo senso, sono stati bravissimi. Hanno fatto un sacco di ...

Calci e pugni in Faccia - capotreno aggredito in stazione : Ancora un episodio di violenza alla stazione dei treni. Vittima dell'aggressione un capotreno di 54 anni in servizio sul convoglio partito martedì alle 18.20 da Milano Centrale e arrivato alle 19.30 ...

Bologna - prof minacciata da studente : 'Se mi metti la nota - mio padre pugile ti spacca la Faccia' : La Procura per i minorenni di Bologna si appresta a chiedere il rinvio a giudizio per un sedicenne, che avrebbe minacciato un insegnante di una scuola superiore della provincia e da lui è stato ...

Raid razzista - al via il processo a Traini : il "Lupo" Faccia a Faccia con le sue vittime : In Corte d'Assise il 28enne suprematista e i sei migranti cui sparò il 3 febbraio per "vendicare" Pamela Mastropietro. Il Comune parte civile. Il giovane non...

Lega in pressing sul Cav per l'esecutivo col M5s : "Faccia un passo di lato" : ... prova allora a proporre una sorta di simmetria del passo indietro: 'A Di Maio e Berlusconi chiediamo: fate un passo laterale, andiamo da Mattarella tutti insieme e troviamo una soluzione politica'. ...

PATRIMONIALE?/ Facciamocela prima che ce la imponga l'Europa : La Borsa italiana è scesa ieri, si è detto, per l'incertezza politica. Per PAOLO ANNONI è il caso di inquadrare meglio il problema.

LETTURE/ "A mano disarmata" : Faccia a Faccia col male - quello che sequestra l'anima e il corpo : Un libro denuncia, quello della giornalista Federica Angeli, "A mano disarmata". La storia di chi ha denunciato la criminalità di Ostia quando nessuno ne parlava. MARCO POZZA(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ Caino e Abele secondo Unamuno, così muore la nostra libertàLETTURE/ Marx, il bisogno di liberazione e il suo inganno

GOVERNO - GIORGETTI (LEGA) : "M5S E BERLUSCONI FacciaNO SFORZI"/ Di Maio non chiude a Salvini "ma non ci spero" : Giancarlo GIORGETTI (LEGA):"Di Maio e BERLUSCONI FACCIANO sforzi". GOVERNO M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:55:00 GMT)

Giorgetti (Lega) : "Di Maio e Berlusconi Facciano sforzi"/ Governo M5s-Centrodestra : "Non vogliamo elezioni" : Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di Maio e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:48:00 GMT)

Gf - Faccia a Faccia tra Patrizia e Mariana : «Fai schifo - sei disgustosa. Mi hai istigato contro Aida» : Patrizia Bonetti è l'ultima concorrente eliminata del Grande Fratello ed ha qualche sassolino nella scarpa da togliersi. La modella entra nella casa per un duro faccia a faccia con Mariana . 'Mariana -...

Grande Fratello 2018 - quarta puntata dell’8 maggio in diretta : Faccia a Faccia tra Aida e Marco Ferri : Barbara D'Urso - quarta puntata GF 2018 Il Grande Fratello 2018 arriva alla quarta puntata e qui su Davidemaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nel corso della serata. Grande Fratello 2018: la diretta minuto per minuto della quarta puntata di martedì 8 maggio 21.38: Barbara D’Urso ’sfila’ in studio e dà il via “al mio ...

Google svela Android P con la sua nuova interFaccia basata sui gesti e altre novità : Google durante l’ultimo evento I/O che si è tenuto proprio oggi 8 maggio 2018 ha svelato altre novità del sistema operativo Android P che presenta una nuova interfaccia basata sui gesti.Mancano ancora mesi prima del rilascio della versione finale e ufficiale per i dispositivi Pixel compatibili, ma oggi al Google I/O sono state diffuse e mostrate nuove caratteristiche di Android P.Android P: l’ultima versione svelata al Google I/O di ...