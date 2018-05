Fabrizio Frizzi | l' atroce confidenza prima di morire | «Mi vuole fregare»

Flavio Insinna verso l'Eredità al posto di Fabrizio Frizzi e Carlo Conti Video : Sono periodi di cambiamenti e decisioni difficili per la rete di Mario Orfeo che deve definire il palinsesto della prossima stagione. Una stagione, quella dell'estate 2018 nella quale, a causa di decisioni cruciali come quello dell'abbandono di Antonella Clerici alla Prova del Cuoco e quello, ormai quasi ufficiale, di Carlo Conti a L'Eredita', sara' fondamentale trovare una nuova stabilita'. Ed ecco quindi che in questi giorni che porteranno al ...

Flavio Insinna verso l'Eredità al posto di Fabrizio Frizzi e Carlo Conti : Sono periodi di cambiamenti e decisioni difficili per la rete di Mario Orfeo che deve definire il palinsesto della prossima stagione. Una stagione, quella dell'estate 2018 nella quale, a causa di decisioni cruciali come quello dell'abbandono di Antonella Clerici alla Prova del Cuoco e quello, ormai quasi ufficiale, di Carlo Conti a l'Eredità , sarà fondamentale trovare una nuova stabilità. Ed ecco quindi che in questi giorni che porteranno al 27 ...

Carlotta Mantovan - la moglie di Fabrizio Frizzi preoccupa tutti : ecco perchè Video : Per Carlotta Mantovan, [Video] moglie di Fabrizio Frizzi queste ultime settimane non sono state per niente facili. Dal giorno in cui è stato celebrato il funerale del conduttore volto simbolo della tv di Stato, la bella Carlotta siè chiusa in un rigoroso silenzio e non ha più proferito parola sull'accaduto. Nessuna intervista, nessuna apparizione in tv: Carlotta ha scelto di stare lontana da tutto e tutti e di dedicarsi solo alla piccola Stella, ...