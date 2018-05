F1 | Mondiale 2018 | le 5 risposte che dovrà darci il Gran Premio di Spagna

F1 - GP Spagna 2018 : Kimi Raikkonen - un avvio di Mondiale incoraggiante. Ma quanti errori… : Il Mondiale 2018 sarà l’ultimo di Kimi Raikkonen che andrà, dunque, a chiudere la sua illustre carriera e la sua avventura in Ferrari. Ma sarà davvero così? Lo si dice da anni, ma “Ice Man” non sembra proprio intenzionato a lasciare volante e sedile ad un sostituto nè, tantomeno, ad appendere casco e guanti al chiodo. Come se non bastasse, poi, questo primo scorcio di campionato ha visto il finlandese in ottima forma e, ...

Juve - Buffon : "Roma candidata al titolo. Ritiro? Dopo il Mondiale 2018"

MotoGP - Mondiale 2018 : il Gran Premio di Spagna primo spartiacque stagionale - Ducati e Yamaha costrette a non sbagliare più : Ci sono occasioni nel corso di un Mondiale MotoGP nei quali una gara rischia di decidere una buona fetta di una stagione. Il Gran Premio di Spagna di Jerez de la Frontera disputato ieri, per esempio, rappresenta un vero e proprio spartiacque per questo primo scorcio di annata. Sono passate solamente quattro gare, ma dal tracciato andaluso arriva già un primo verdetto: Marc Marquez e la Honda saranno una preda assolutamente difficile da ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : Marc Marquez in testa - Andrea Dovizioso insegue a 24 punti! Valentino Rossi attardato : Marc Marquez è balzato in testa al Mondiale MotoGP 2018. Il Campione del Mondo, grazie alla vittoria del GP di Spagna, ha ripreso la vetta della Classifica generale con un vantaggio importante nei confronti degli avversari: 12 punti di margine su Johann Zarco, 20 lunghezze ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Marc Marquez vince e ipoteca il Mondiale. Pedrosa fa strike e atterra Lorenzo e Dovizioso. 5° Valentino Rossi : Marc Marquez (Honda) vince il Gran Premio di Spagna della MotoGP e, grazie alle disavventure degli avversari, vola al comando della classifica generale allungando a +24 su Andrea Dovizioso (Ducati) che conclude anzitempo la sua gara per colpa di uno spettacolare incidente a tre con il suo compagno di scuderia Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa (Honda). Chi approfitta di questo incredibile “botto” è il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3) ...

Lorenzo Baldassarri - GP Spagna 2018 : “Non era facile vincere! Per il Mondiale bisogna confermarsi” : Una gara dominata quella di Lorenzo Baldassarri a Jerez de la Frontera (Spagna), quarto round del Mondiale 2018 di Moto2. Su un passo regolare, il centauro italiano del Team Pons ha fatto la differenza non dando chance ai propri rivali in pista e, grazie a questo risultato, si è avvicinato alla vetta di Francesca Bagnaia in classifica generale. “Sono molto emozionato perché ho portato a casa una gara in cui mi sentivo forte. Mi sono ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP Spagna 2018 : Francesco Bagnaia conserva la testa - Lorenzo Baldassarri si avvicina : Francesco Bagnaia si conferma in vetta alla graduatoria del campionato del mondo 2018 di Moto2. Il terzo posto del pilota piemontese a Jerez gli ha permesso di mantenere la leadership ma Lorenzo Baldassarri, vittorioso in Andalusia, si avvicina, distanziato di appena 9 lunghezze. Guadagna posizioni anche Miguel Oliveira, terzo a 10 punti do “Pecco”, mentre Mattia Pasini scende in quarta posizione (58 punti). LA Classifica Mondiale ...

Classifica Mondiale Moto3 - GP Spagna 2018 : Marco Bezzecchi è il nuovo leader davanti a Jorge Martin e Aron Canet : Marco Bezzecchi è il nuovo leader della Classifica del Mondiale di Moto3. Il pilota italiano ha chiuso il GP di Spagna al secondo posto ma ha raggiunto la leadership del campionato grazie alla caduta che ha coinvolto gli spagnoli Jorge Martin e Aron Canet, insieme a Enea Bastianini e Tony Arbolino (clicca qui per il video della caduta). Bezzecchi può contare ora su 8 punti di vantaggio proprio su Martin, mentre in terza posizione c’è ...

Classifica Motogp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp di Spagna 2018 (Jerez) : Classifica Motogp: il Mondiale Piloti alla vigilia del Gp di Spagna 2018, atteso oggi sulla pista di Jerez. Andrea Dovizioso è leader ma Marquez è vicinissimo.

MotoMondiale 2018 - GP Spagna 2018 : gara - domenica 6 maggio