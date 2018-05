F1 | GP Spagna 2018 | su che canale vederlo in tv? Il palinsesto completo su Sky e TV8

Formula 1 2018 - GP Spagna. La Ferrari è un riferimento per tutti : Ferrari davanti, Mercedes insegue ma non sono attesi sviluppi La Ferrari è la monoposto che in questo inizio di stagione ha dimostrato di essere la vettura migliore scalzando, dopo diverse stagioni, ...

F1 - GP Spagna 2018 : strategie opposte per Ferrari e Mercedes. Gomme modificate al Montmeló : Il Circus della Formula Uno è pronto per esibirsi in occasione del quinto round del Mondiale 2018. Dopo il rocambolesco GP di Azerbaijan, sul tracciato cittadino super veloce di Baku, è il turno del Montmeló (Spagna). Su questo circuito, sede anche dei test invernali, le squadre sono solite modificare sensibilmente le monoposto e chi riesce ad adattarsi alle caratteristiche della pista catalana, spesso, è veloce anche altrove. 4.655 km con tre ...

F1 - GP Spagna 2018 : Kimi Raikkonen - un avvio di Mondiale incoraggiante. Ma quanti errori… : Il Mondiale 2018 sarà l’ultimo di Kimi Raikkonen che andrà, dunque, a chiudere la sua illustre carriera e la sua avventura in Ferrari. Ma sarà davvero così? Lo si dice da anni, ma “Ice Man” non sembra proprio intenzionato a lasciare volante e sedile ad un sostituto nè, tantomeno, ad appendere casco e guanti al chiodo. Come se non bastasse, poi, questo primo scorcio di campionato ha visto il finlandese in ottima forma e, ...

Formula 1 - Gp Spagna 2018/ Gli orari della diretta tv su Sky e della differita su TV8 : Formula 1, Gp Spagna 2018, gli orari della diretta tv su Sky e della differita su TV8: il prossimo weekend torna la F1 con il suo primo appuntamento nel Vecchio Continente, in Catalogna(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 15:16:00 GMT)

F1 - GP Spagna 2018 : Max Verstappen alla ricerca di una gara…normale : Il quinto appuntamento del Mondiale 2018 di F1 è ormai alle porte. Il Circus fa rotta verso la Spagna, sulla pista del Montmeló. C’è grande attesa per questo weekend in quanto le scuderie, verosimilmente, si presenteranno con vetture modificate. In Catalogna, infatti, è tradizione che i team intervengano sensibilmente sulle monoposto per proiettarsi al meglio al resto dell’annata. La pista iberica è completa ed è conosciuta da tutti ...

F1 Spagna 2018 : orario differita su TV8 Video : Domenica 13 maggio si correra' il Gran Premio di F1 Spagna 2018, quinta prova del Mondiale di quest'anno. A re l'orario della differita su TV8. La gara dell'Azerbaigian [Video] è stata vinta a sorpresa da Lewis Hamilton. Il campione iridato ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Kimi Raikkonen e la Force India di Sergio Perez. Soltanto quarto Sebastian Vettel, penalizzato dall'ingresso della safety car nella parte finale di una corsa che lo ha ...

F1 - GP Spagna 2018 : Lewis Hamilton - quando il pilota fa la differenza. In testa pur con una Mercedes in (leggera) difficoltà : Tra tutti i piloti della Formula Uno in questo 2018 ce n’è uno, sopra chiunque altro, che ha di che sorridere. Si tratta, inutile dirlo, di Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica, infatti, è primo in classifica quasi senza quasi accorgersene. Prima della vittoria nel Gran Premio di Baku, o per meglio dire, prima del penultimo giro della gara azera, l’inglese stava per mancare il quarto appuntamento di questo primo scorcio di ...

Formula 1 2018 - GP Spagna : l'importanza di partire in pole a Barcellona : Dopo 4 Gran Premi, il Circus della Formula 1 arriva in Europa, a Barcellona. La pista catalana, di solito, non mente sul reale potenziale delle monoposto: chi va forte in Catalunya va forte ovunque. ...

F1 - GP Spagna 2018 : Ferrari - ora non puoi più sbagliare. Troppe occasioni non capitalizzate - Hamilton non perdona : Dal terzo successo in quattro gare ad un modesto quarto posto con tanto di perdita della leadership della classifica mondiale. In pochi giri il GP di Azerbaijan è diventato amaro per Sebastian Vettel e la Ferrari. L’occasione persa è stata davvero importante, tra la sfortuna e un errore del tedesco, troppo affrettato nel tentare il sorpasso su Valtteri Bottas. Una manovra che a fine gara ha aumentato ancora di più i rimpianti, perché, a ...

F1 - GP Spagna 2018 : la Ferrari può vincere al Montmeló? I cinque motivi per centrare l’obiettivo : Dove eravamo rimasti? A quella Safety Car che ha cambiato le sorti del GP di Baku (Azerbaijan), ultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Una corsa nelle mani della Ferrari di Sebastian Vettel, trasformatasi improvvisamente e favorevole ai colori argentati di Lewis Hamilton, trionfatore quasi per caso di una gara dalle mille emozioni. E’ così che ci eravamo lasciati, dall’amarezza di ciò che avrebbe potuto essere ed invece non è ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Ducati - uno ‘zero’ che fa male! La velocità della GP18 consola… : Quel giro 18 se lo ricorderanno molto bene in Ducati. Due moto in lotta per il secondo e terzo gradino del podio del GP di Spagna 2018, quarta prova del Mondiale di MotoGP, ed un crash che fa male. Tanti punti andati in fumo in pochi istanti nel giorno del trionfo dell’iberico Marc Marquez sulla Honda. Secondo successo consecutivo del Cabronçito in quest’annata ed un pacchetto nippo-spagnolo di grande livello, che anche sullo storico ...

F1 - GP Spagna 2018 : riparte la contesa tra Ferrari e Mercedes. In arrivo aggiornamenti importanti : Sono appena 4 i punti di differenza tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel quando il Circus della Formula Uno si accinge a sbarcare sul tracciato del Montmelò a Barcellona per il Gran Premio di Spagna 2018. C’è grande equilibrio nelle posizioni di testa dopo i tanti colpi di scena vissuti in questa prima parte di stagione e, anche sul circuito catalano, si annuncia una nuova intensa battaglia tra Mercedes e Ferrari, con il terzo incomodo ...