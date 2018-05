Eva Longoria | i sorrisi di una quasi mamma

Foto della reunion di Desperate Housewives sulla Walk of Fame : Eva Longoria premiata a pochi giorni dal parto : Piccola reunion di Desperate Housewives sulla Walk of Fame per celebrare la stella ottenuta dalla bellissima Eva Longoria. A pochi giorni dal parto, non solo l'attrice ha avuto il "coraggio" di apparire in pubblico con il suo pancione ma ha sfoggiato una forma incredibile con gambe allenate, caviglie sottili e un sorriso che la dice lunga sullo stato di grazia che sta attraversando. A fare il resto ci hanno pensato i fan felici per questa ...

Una stella per mamma Eva Longoria : Della casalinga disperata Gaby Solis non è rimasta traccia sul volto di Eva Longoria. Basta guardare l’attrice, 43 anni, posare entusiasta al fianco della sua «stella»: non trattiene la doppia emozione. Per il bambino (il primo, un maschio) che sta arrivando e per il riconoscimento che le è stato appena attribuito sulla via più famosa di Hollywood, la Walk of Fame. LEGGI ANCHEGwyneth Paltrow e Brad Falchuk a un passo dalle nozze Accanto a ...

Eva Longoria - la sua stella sulla mitica Walk of Fame : ... 📸: Rex, Un post condiviso da Eva Longoria Baston , @evaLongoria, in data: Apr 16, 2018 at 6:23 PDT 'E' una donna che ispira, sono stato con lei in tutto il mondo per dei progetti ...

Eva Longoria : «La gravidanza è una fatica» : Maternità, gioie e dolori, anche quando le dirette interessate sono le star. Perché se c’è chi si dichiara felice, bella e in forze come mai prima fin dai primi mesi della gravidanza, c’è anche chi proprio bene bene non sta, e appare (diciamocelo) un po’ più vicina al mondo delle comuni mortali. L’ultima a sfatare il mito del pancione senza problemi è l’attrice Eva Longoria, incinta del suo primo figlio. LEGGI ...

Eva Longoria - mamma che risate! : Il set mette di buon umore Eva Longoria. L’attrice, 43 anni, non smette di ridere in una pausa dalle riprese di Grand Hotel, la nuova serie targata ABC. Di questo progetto, Eva, è orgogliosa di essere produttore esecutivo. Al resto ci pensa invece il pancione dell’ottavo mese, che fa bella mostra da un abito bianco. Siamo a Miami e al parto dovrebbe mancare poco meno di un mese. LEGGI ANCHEEva Longoria: «Quando aspetti un ...

Eva Longoria - dolce attesa a Miami : Un gruppo di amici, una barca che prende il largo al tramonto e, soprattutto, José Antonio Baston, l’uomo che ha portato Eva Longoria all’altare per la terza volta (che sembrerebbe davvero quella giusta) e che le ha fatto cambiare idea sulla possibilità di diventare madre, cosa che fino a qualche anno fa l’attrice rifiutava categoricamente, fiera paladina di quelle che «meglio ...