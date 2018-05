Europee chiudono positive | Milano +0 | 51% con bancari in recupero

Borse Europee chiudono in rialzo - Piazza Affari sprinta con Stm ed Exor : Piazza Affari è la migliore, con il Ftse Mib in progresso dell'1,27%. 12 aprile 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borse Europee chiudono deboli - corre Italgas : Le Borse europee chiudono in sostanziale parità la prima seduta della settimana. Maglia rosa per Francoforte +0,58%, in rialzo frazionale Parigi +0,04% e Milano +0,08%, in flessione Londra -0,13%. Lo ...