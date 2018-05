Europa | Cina e Messico hanno sete di birra | bene i conti di ABInbev

Secondo Kantar Xiaomi e Huawei stanno crescendo in Europa ma iPhone X domina in Cina : Secondo quanto rilevato nell'ultimo report di Kantar Wordpanel ComTech, i produttori cinesi Xiaomi e Huawei sono in forte crescita nei principali mercati in Europa, mentre iPhone X è ancora in cima alle vendite per quanto riguarda la Cina. Negli Stati Uniti è stata Google ad ottenere il miglioramento più significativo. L'articolo Secondo Kantar Xiaomi e Huawei stanno crescendo in Europa ma iPhone X domina in Cina proviene da TuttoAndroid.

Scandalo Facebook - si avvicina l'audizione in Europa di Zuckerberg : Entro circa un mese e mezzo il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg dovrebbe parlare di fronte al Parlamento europeo per chiarire il 'caso di Cambridge Analytica', lo scorretto uso cioè di un'enorme ...

Morbillo - una seria minaccia per neonati - bambini e giovani non vaccinati : ecco i dati degli ultimi 5 anni in Europa : La grande maggioranza dei casi di Morbillo in Europa viene riportata tra pazienti non vaccinati e i bambini al di sotto dei 2 anni sono a più alto rischio di morire a causa della malattia rispetto ai pazienti più grandi, secondo una ricerca del Dott. Emmanuel Robesyn dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) di Stoccolma. Robesyn ha presentato la ricerca al 28° Congresso europeo di microbiologia clinica e malattie infettive ...

Influenza - ISS : “Sempre meno anziani vaccinati - Italia caso unico in Europa” : Nel nostro Paese gli anziani si vaccinano sempre meno e, di conseguenza, si ammalano di più. Cresce invece, seppur lievemente, la vaccinazione tra gli adulti (18-64 anni). E’ il quadro che emerge da due approfondimenti sul tema pubblicati su ‘Allis’, newsletter dell’Istituto superiore di sanità. Per quanto riguarda gli anziani una ricerca pubblicata di recente sull”European Journal of Public Health’ – ...

Come sarà il ponte energetico tra la Cina e l'Europa : Un investimento da più di 15 miliardi di euro che non convince sul piano della stabilità geopolitica

In Europa Centrale Cina e Russia perdono - Ue vince : ... ricorderete che qualche tempo fa il leader cinese Xi Jinping si è lanciato in una campagna contro la corruzione all'interno delle élite della politica e del business del suo Paese. Questa campagna ...

GUERRA DEI DAZI/ A colpi di tariffe Trump avvicina sempre più l'Europa alla Cina : Nella GUERRA commerciale gli Usa sembrano dimenticare un punto decisivo: Pechino è il maggior detentore (1.200 miliardi) del debito pubblico americano. FABIO ACCINELLI(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 06:08:00 GMT)GUERRA DEI DAZI/ Il consiglio all'Italia per non farsi fregare da Cina vs Usa, di P. AnnoniGEO-FINANZA/ La Cina pronta a comprarsi l'Europa dell'Est, di F. Accinelli

"L'Europa non si faccia trascinare nell'avventura siriana" : "Personalmente, ritengo che sarebbe un grave errore per l'Europa lasciarsi coinvolgere in un'azione militare contro il regime di Bashar al-Assad. L'Europa dovrebbe, semmai, preoccuparsi di rientrare nei giochi, dai quali è stata finora esclusa, per la definizione, in termini politico-diplomatici, della guerra civile in Siria, entrata ormai nel suo ottavo anno". A sostenerlo è Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'Istituto affari ...

Giuseppe Richeri - l'imposizione di dazi da parte degli Usa avrà ripercussioni negative. Cina e Europa devono ampliare i terreni di ... : Di fronte alla politica di stampo unilateralista dell'amministrazione Trump, l'Europa è davvero al sicuro? Il professore emerito di Economia e Politica delle Comunicazioni dell'Università della ...

Guerra dei dazi - Rampini : 'Sulla Cina Trump ha ragione e l'Europa non può stare a guardare' : 'Si inasprisce la battaglia commerciale tra i due giganti dell'economia mondiale. E' vero che, come sostiene il presidente americano, la Cina...

Europa League - Lazio-Salisburgo 4-2 : Inzaghi si avvicina alla semifinale : Grande prova dei biancocelesti, che superano gli austriaci con i gol di Lulic, Parolo, Felipe Anderson e Immobile

Europa League : Lazio-Salisburgo 4-2 - semifinale vicina. Ecco tutti i risultati [FOTO] : 1/35 ...