: #News #Estorsioni nel Salernitano, arresti - CybFeed : #News #Estorsioni nel Salernitano, arresti - LuigiGelli : RT @ANSACampania: Camorra, operazione Cc nel Salernitano. Sei indagati accusati per tentate estorsioni, armi e droga | #ANSA - TelevideoRai101 : Estorsioni nel Salernitano, arresti -

Operazione antimafia dei carabinieri del comando provinciale di Salerno a Scafati. Militari dell'Arma,con l'ausilio di unità cinofile e un elicottero, stanno eseguendo misure cautelari emesse dal gip nei confronti di 6 indagati per concorso in tentate, reati in materia di armi e stupefacenti e danneggiamento, con l'aggravante di aver agito con metodo mafioso. In corso anche perquisizioni che riguardano altri 27 indagati.(Di mercoledì 9 maggio 2018)