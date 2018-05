Escursioni in quad nelle terre dell’Orso | WWF non considerare un luna park le aree

abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 9 maggio 2018) L'Aquila - Nei giorni scorsi è apparso sui social un evento pubblico che prevede l’organizzazione di un’escursione inall’interno dei territori del Parco Nazionale d’Abruzzo per il prossimo 20 maggio. L’itinerario pubblicizzato prevede il passaggio con mezzi motorizzati 4x4 di fiumi, pozze di fango, boschi e pietraie, in un periodo dell’anno particolarmente delicato per flora e fauna, come quello della stagione riproduttiva. È facilmente immaginabile il danno che l’attraversamento di corsi d’acqua e pozze provocherà all’ittiofauna e agli anfibi, che in questo periodo hanno effettuato la deposizione, o anche agli uccelli che nidificano a terradi pascolo epraterie: il passaggio deiandrà a distruggere le uova compromettendo la riproduzione di numerose specie. Inoltre i territori attraversati sono in area di presenza e passaggio ...