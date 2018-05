Esclusione a sorpresa del Samsung Galaxy S9 dal programma beta di Android P | ecco perché

optimaitalia

: Esclusione a sorpresa del #SamsungGalaxyS9 dal programma beta di Android P: ecco perché - OptiMagazine : Esclusione a sorpresa del #SamsungGalaxyS9 dal programma beta di Android P: ecco perché -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Si sta parlando moltissimo in ambito smartphone diP in queste ore, considerando l'elevata mole di voci e di notizie che si è venuta a creare attorno all'aggiornamento dopo l'evento di ieri, con alcune precisazioni da fare anche a proposito di un top di gamma come ilS9. Andiamo con ordine,in queste ore è spuntato un elenco preliminare di device destinati a toccare con mano ladel sistema operativo a strettissimo giro come vi abbiamo riportato prontamente con il nostro primo punto della situazione e, a, tra questi non abbiamo quello concepito dal colosso coreano.Cosa succede al brand asiatico? Un'interessante presa di posizione a tal proposito è arrivata da SamMobile, come sempre una delle fonti più vicine al produttore. Fondamentalmente, la questione è più articolata rispetto ad altri produttori, come del resto abbiamo avuto modo di ...