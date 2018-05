Epidemiologia e cause della condizione di piccolo per l' età gestazionale

fondazioneserono

(Di mercoledì 9 maggio 2018) La definizione di neonatoper l’età(SGA, ossia Small for Gestational Age) si riferisce al neonato che, alla nascita, presenta un peso e/o una lunghezza inferiori a quelli attesi per la sua età. La definizione di SGA richiede, pertanto, una corretta valutazione dell’etàe quindiduratagravidanza, basata sull’esame ecografico effettuato nel primo trimestre di gravidanza, precise misure alla nascita del peso corporeo elunghezza e riferimenti, per peso e lunghezza, adeguati alla popolazione di appartenenza. Erroneamente il termine SGA è usato indistintamente rispetto a quello di ritardo di crescita intrauterino (IUGR, Intrauterine Growth Retardation). Anche se concettualmente i due termini sono correlati, il loro significato è diverso in quanto il ritardo di crescita intrauterino è definito come un processo che determina ...