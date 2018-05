Eni : incontra rappresentanti consumatori e Confindustria Pavia (2) : (AdnKronos) - L’impianto genererà energia che sarà interamente consumata dal Green Data Center e che andrà a soddisfare oltre il 15% del fabbisogno energetico dell’HPC4. La trasformazione digitale di Eni, destinata a coinvolgere tutte le aree di attività della compagnia, si integra in un più ampio p

Perché non abbiamo ancora incontrato gli aliEni? Forse a causa della super gravità : (Foto: NASA Ames/JPL-Caltech. Rappresentazione artistica di Kepler-69c) Forse gli alieni esistono e abitano in esopianeti neanche troppo distanti da noi, ma non riescono a contattarci e a raggiungerci a causa di barriere fisiche, come una gravità eccessiva, che li vincola al suolo. Questa la nuova ipotesi stesa in complicate formule teoriche dallo scienziato Michael Hippke, ricercatore affiliato al Sonneberg Observatory in Germania. Un viaggio ...

Scuola : assessore veneto incontra presidio di protesta maestre precarie e gEnitori : Venezia, 3 mag. (AdnKronos) - Solidarietà alle insegnanti precarie e alle famiglie in protesta a Padova è stata espressa anche dall’assessore regionale all’Istruzione, Elena Donazzan. L’assessore, incontrando il presidio delle manifestanti davanti alla prefettura di Padova, ha confermato l’attenzion

La Chimera Nuoto incontra i gEnitori per presentare gli Sport Camp : Gli Sport Camp rappresentano un ulteriore servizio della nostra società che, affiancandosi alle tradizionali proposte Sportive, vuole fornire alle famiglie un supporto e una proposta di qualità nel ...

Eni : a Torino incontra rappresentanti consumatori : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – Eni gas e luce ha incontrato oggi a Torino i rappresentanti nazionali e territoriali delle Associazioni dei consumatori riconosciute dal Cncu (Consiglio Nazionale dei consumatori e degli Utenti). Durante l’incontro, si legge in una nota, sono stati analizzati diversi aspetti relativi ai servizi di fornitura elettrica e gas e alle soluzioni energetiche offerte da Eni gas e luce: le modalità di vendita porta ...

Eni : a Torino incontra rappresentanti consumatori (2) : (AdnKronos) – Durante l’incontro sono stati illustrati anche gli ottimi risultati raggiunti da ‘Filogiallo”, il canale telefonico dedicato alle Associazioni, in cui un team specializzato è a disposizione per supportare l’attività quotidiana degli operatori delle Associazioni e prevenire eventuali reclami e richieste di conciliazione.Infine le Associazioni dei consumatori hanno mostrato un notevole interesse per la ...

Eni : a Torino incontra rappresentanti consumatori (2) : (AdnKronos) - Durante l’incontro sono stati illustrati anche gli ottimi risultati raggiunti da “Filogiallo”, il canale telefonico dedicato alle Associazioni, in cui un team specializzato è a disposizione per supportare l’attività quotidiana degli operatori delle Associazioni e prevenire eventuali re

Eni : a Torino incontra rappresentanti consumatori : Roma, 18 apr. (AdnKronos) - Eni gas e luce ha incontrato oggi a Torino i rappresentanti nazionali e territoriali delle Associazioni dei consumatori riconosciute dal Cncu (Consiglio Nazionale dei consumatori e degli Utenti). Durante l’incontro, si legge in una nota, sono stati analizzati diversi aspe

Napoli - pochi gEnitori in piazza per Nico : una delegazione incontra l'assessore Palmieri : Sono un centinaio i genitori scesi in piazza stamattina a Napoli per dire 'no allo sballo' della movida notturna e chiedere un incontro al questore di Napoli Antonio De Iesu e al sindaco di Napoli ...

DEnis Krief incontra il Teatro del Giglio per un progetto pucciniano per la stagione lirica 2018-2019 : Musicista e uomo di Teatro, si è dedicato sia al repertorio classico che a quello contemporaneo, realizzando spettacoli per i principali teatri d'opera italiani e stranieri. Lo scorso ottobre ha ...

Boao - Xi Jinping incontra imprenditori cinesi e stranieri : "La riforma della Cina è sempre in divEnire" : La Cina dovrà sviluppare con fermezza un'economia mondiale aperta, per dare il proprio contributo allo sviluppo dell'Asia e a quello del resto del mondo. La Cina è favorevole al fatto che anche gli ...

TrEni - i disagi sulla Mantova-Modena : domani i sindaci incontrano la Regione Emilia-Romagna : I disagi della linea ferroviaria Modena-Mantova saranno al centro di un incontro domani, martedì 27 marzo, tra gli amministratori dei comuni attraversati dalla linea l'Assessore alla Mobilità e ...

TIM - Bollorè e GEnish si incontrano a Parigi per fare il punto sul piano Elliott : Teleborsa, - Incontro a Parigi tra Vincent Bollorè numero uno di Vivendi e l'Amministratore delegato di TIM , Amos Genish . I due, secondo quanto riportano alcuni rumors, si sarebbero dati ...

TIM - Bollorè e GEnish si incontrano a Parigi per fare il punto sul piano Elliott : Incontro a Parigi tra Vincent Bollorè numero uno di Vivendi e l'Amministratore delegato di TIM , Amos Genish . I due, secondo quanto riportano alcuni rumors, si sarebbero dati appuntamento nella ...