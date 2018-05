Energia : Sorgenia - nuovo governo introduca velocemente mercato capacità : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – “Il governo uscente ha fatto un lavoro importante delineando la strategia energetica nazionale che ora aspetta di essere sviluppata. Le linee che sono state identificate sono quelle giuste: un rafforzato sviluppo delle fonti rinnovabili, l’utilizzo del gas come Energia per la transizione energetica verso una economia e zero emissioni, quindi sostituendo il carbone, e l’efficientamento energetico ...