Enel lancia sconti speciali su luce e gas in occasione del Giro d’Italia

Iberdrola risponde a Enel in Brasile e rilancia la sua Opa a 1 - 2 miliardi : Iberdrola risponde all' Enel e per la conquista di Eletropaulo avvia il quinto 'rilancio'. Dal 5 aprile, giorno in cui si sono aperte le danze sulla società di distribuzione brasiliana, sono scesi ...

Brasile - nella guerra delle reti. Iberdrola rilancia l'offerta Enel : Controffensiva dei rivali dell' Enel nella battaglia in Brasile per la conquista di Eletropaulo, azienda distributrice dell'energia nella zona di San Paolo. Qualche giorno fa il gruppo italiano aveva ...

Enel : Iberdrola rilancia su Eletropaulo : MILANO, 21 APR - La battaglia in Brasile per la conquista di Eletropaulo si riscalda. Neoenergia, la controllata latinioamericana della spagnola Iberdrola ha annunciato ieri con una nota al mercato un ...

Enel : Iberdrola rilancia su Eletropaulo : MILANO, 21 APR - La battaglia in Brasile per la conquista di Eletropaulo si riscalda. Neoenergia, la controllata latinioamericana della spagnola Iberdrola ha annunciato ieri con una nota al mercato un ...

Enel : Iberdrola rilancia su Eletropaulo : ANSA, - MILANO, 21 APR - La battaglia in Brasile per la conquista di Eletropaulo si riscalda. Neoenergia, la controllata latinioamericana della spagnola Iberdrola ha annunciato ieri con una nota al ...

Enel : lancia opa da 1 - 1 mld su Eletropaulo in Brasile : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Enel Brasil Investimentos Sudeste, società interamente posseduta dalla controllata brasiliana Enel Brasil, ha lanciato oggi un’offerta pubblica volontaria per l’acquisizione dell’intero capitale della società di distribuzione elettrica brasiliana Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo per un corrispettivo di 28,0 real brasiliani per azione, condizionata all’acquisizione di ...