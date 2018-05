Energia - ENEA : nuovo “forno” hi-tech per future macchine a fusione : All’ENEA è appena stata ultimata la realizzazione di un forno da vuoto ad alta temperatura che offrirà le competenze tecnologiche necessarie alla realizzazione di alcuni componenti della DTT (Divertor Tokamak Test facility), la nuova macchina per la ricerca sulla fusione che verrà costruita presso il Centro Ricerche di Frascati. Si tratta di un cilindro metallico delle dimensioni di una caldaia che servirà a studiare le proprietà dei CPS ...

Economia e ambiente - online il nuovo numero del Magazine ENEA : Economia circolare, green job, blue economy, carbon footprint sono alcuni dei temi al centro del nuovo numero del Magazine ENEA 'Energia ambiente e Innovazione' dal titolo ''conomie' che punta ad

ENEA : arriva “BasKer” - il nuovo materiale antifuoco per trasporti ed edilizia : Si chiama “BasKer” (basalto+ceramico) ed è un nuovo materiale ceramico composito rinforzato con fibra di basalto, utile per tubi di scarico, paracalore, pannelli e porte parafuoco per applicazioni nei settori trasporti, edilizia, aerospazio, militare e sportivo. Leggerezza, coibentazione, resistenza alle alte temperature e al fuoco lo contraddistinguono rispetto ad altri materiali tradizionali. Completano il suo identikit, sicurezza, ...