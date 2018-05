Emirates | in 2017-18 utile a 762 mln dollari | gruppo 1 | 1 mld dollari

meteoweb.eu

: Il Gruppo Emirates annuncia i risultati dell’anno fiscale 2017-18 - italiavola : Il Gruppo Emirates annuncia i risultati dell’anno fiscale 2017-18 - wottleofbine : RT @WineNewsIt: #finewine ad alta quota: #Bordeaux su voli @emirates nel 2017 investimenti enoici a 56 milioni di dollari, che diventano 78… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Roma, 9 mag. (AdnKronos) – Ilannuncia il 30esimo anno di profitti e crescita. Ilha pubblicato il suo annual report-2018 che mostra unnetto di 1,1 miliardi di(4,1 miliardi di Dirham) per l’anno fiscale che si è concluso al 31 marzo 2018, (+67%) rispetto allo scorso anno. Il fatturato ha raggiunto i 27,9 miliardi di(+8% rispetto ai risultati dello scorso anno), mentre il cash balance è incrementato del 33% (6,9 miliardi di) grazie al supporto del bond emesso a marzo e alle vendite importanti per le vacanze di Pasqua a fine marzo. In linea con i profitti, ilha dichiarato un dividendo di 545 milioni di, all’Investment Corporation di Dubai. La compagnia aerearegistra unnetto di 762 milioni di(+124% rispetto allo scorso anno); dnata registra l’più alto di ...