Elton John avverte Ed Sheeran | ' Il successo non dura per sempre'

Elton John parla di Harry Styles e del suo tour : “È un ragazzo fantastico - adoro la sua musica” (video) : Elton John parla di Harry Styles nel corso dello speciale radiofonico Elton John's Rocket Hour, in cui l'artista dialoga con alcuni ospiti in merito a tanti temi, tra cui "la musica che conosci, la musica che non conosci e la musica che dovresti conoscere". Nel corso della chiacchierata con la cantautrice statunitense Kacey Musgraves, i due artisti hanno discusso di diversi argomenti, tra cui i testi che il musicista britannico trova ...

Donatella Versace : "Dalla cocaina mi ha salvato Elton John. La chirurgia? Ho creato una maschera per proteggermi" : "I rari momenti in cui rimanevo sola con la mia dipendenza, mi rendevo conto di essere molto, molto malata. Alcune sere non mi controllavo più e mi umiliavo davanti ai miei figli. L'odio che provavo verso me stessa aumentava di giorno in giorno". Donatella Versace si spoglia della sua corazza, della sua maschera aggressiva e sicura dietro la quale si è trincerata per anni, e in una lunga intervista al sito di moda Ssence, parla del ...

Ed Sheeran canta Elton John con Coldplay - Lady Gaga - Miley Cyrus e tanti altri : audio dell’album Revamp and Restoration : Ed Sheeran canta Elton John e non è il solo: Revamp and Restoration è il titolo dell'album-tributo all'iconico baronetto inglese e al suo storico collaboratore Bernie Taupin, una raccolta di grandi cover del suo repertorio per celebrarne il mezzo secolo di carriera. "È un grande complimento quando gli artisti amano le tue canzoni, quindi impiegano il loro tempo e i loro sforzi per rielaborarle", ha detto Elton John in una dichiarazione ...

Elton John : da Lady Gaga a Ed Sheeran - 13 star reinterpretano i suoi successi : Lo scorso anno ha visto, inoltre, il lancio da parte di Elton e Bernie di "The Cut", un progetto volto a scoprire talenti creativi di tutto il mondo, capaci di creare i video musicali ufficiali per i ...

Lady Gaga canta Elton John - la cover di Your Song in anteprima dal tributo al Baronetto (audio) : Lady Gaga canta Elton John per rendere omaggio ad un artista leggendario e ad un amico. La popstar è una dei tanti artisti che onorerà il Baronetto inglese nello speciale televisivo A Grammy Salute, che andrà in onda sulla CBS il 10 aprile, e sarà anche protagonista dell'album tributo dedicato al cantante britannico dal titolo Elton John: Revamp and Restoration, che sarà rilasciato il 6 aprile. In entrambi i progetti, Lady Gaga è coinvolta ...

Elton John a Roma per festeggiare il compleanno prima del tour d’addio : Elton John a Roma festeggia i suoi 71 anni. L'artista è stato avvistato nella Capitale in compagnia di suo marito David Furnish, con il quale avrebbe raggiunto l'Italia per il suo compleanno prima di partire per il tour d'addio che lo vedrà protagonista fino al 2021 e in oltre 300 concerti. I due sono stati avvistati in quel di Trastevere, al ristorante Antica Pesa, nel quale hanno trascorso la serata precedente al compleanno dell'artista ...

