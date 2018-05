Electronic Arts registra una crescita nei risultati finanziari. Si contano 54 milioni di giocatori per il franchise di Battlefield : Electronic Arts ha annunciato i risultati finanziari per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2018, relativo al periodo compreso tra il 1 ° gennaio e il 31 marzo.Potete vedere voi stessi le cifre rilevanti nella tabella sottostante, che mostrano una crescita anno su anno:Qui sotto, invece, i risultati per l'intero anno fiscale:Read more…