Educazione civica per gli studenti di Treviglio | ' La razza bianca sopporta meglio

Primo dovere : formazione politica ed Educazione civica europea per le nuove generazioni - soprattutto al Sud : Il 4 marzo il Pd e il centro sinistra hanno perso in modo pesante al Sud, fra i giovani, fra gli ultimi. Mai come questa volta, chi si è trovato in difficoltà ha affidato il proprio voto al Movimento 5 Stelle e alla Lega piuttosto che al centrosinistra. Il PD e la coalizione hanno retto nei centri benestanti delle principali città del centronord, ma non sono più riusciti a fungere da collante sociale.Nelle ultime ...