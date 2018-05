Edizione da record per l' Estate Fiorentina

Bilancio record per l' Edizione 2018 di Lucca Film Festival : Il Festival in questa edizione è stato preceduto da una serie di spettacoli a Porcari "Aspettando il Lucca Teatro Festival " con ospiti del calibro del comico Antonio Cornacchione , che si ripeteranno ...

Edizione da record per il Lucca Teatro Festival : In questa Edizione è stato preceduto da una serie di spettacoli a Porcari in una mini rassegna dal titolo Aspettando il Lucca Teatro Festival con ospiti del calibro del comico Antonio Cornacchione , ...

Roma Appia Run 2018 - nel ventennale della corsa un' Edizione da record - Romait - : Da segnalare anche la lodevole iniziativa di Giorgio Calcaterra: grazie al progetto del VIS , Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, 'Un pozzo per Andrea' , di cui il campione del mondo della ...

Giro d’Italia Handbike 2018 - il via da Abano Terme : un’Edizione da record : Giro d’Italia Handbike 2018, il via da Abano Terme: un’edizione da record E’ tutto pronto per il Giro d’Italia Handbike 2018, che scatterà sabato pomeriggio con la prima tappa in programma da Abano Terme a Montegrotto, provincia di Padova. Partenza prevista alle ore 15 per un evento sportivo che profuma già di record: sono, infatti, […]