Ecco Huawei Y3 2018 | il primo Android Go del brand cinese

Huawei Y3 (2018) è ufficiale : Ecco il primo smartphone Android Go del colosso cinese : Huawei Y3 (2018) è il primo smartphone del produttore cinese che fa parte del progetto Android Go. Scopriamo insieme quali sono le sue caratteristiche L'articolo Huawei Y3 (2018) è ufficiale: ecco il primo smartphone Android Go del colosso cinese proviene da TuttoAndroid.

Huawei P10 Lite e Android Oreo qualcosa si muove : Ecco la beta test : Arrivano i primi feedback che è iniziata la beta test con Android Oreo 8.0 e interfaccia Emotion 8.0 per l’Huawei P10 Lite: finalmente qualcosa si sta muovendo.In casa Huawei ci sono finalmente notizie confortanti per tutti coloro che hanno acquistato un P10 Lite, sembra infatti che il dispositivo stia facendo passi in avanti per ricevere l’aggiornamento finale ad Android Oreo 8.0 con interfaccia personalizzata Emotion 8.0.Huawei P10 ...

Acquistare un Samsung Galaxy S9 con permuta iPhone - Huawei e Samsung : Ecco le valutazioni : Tutta da scoprire la nuova promozione che coinvolge il pubblico interessato all'acquisto di un Samsung Galaxy S9 o di un Galaxy S9 Plus all'interno dello store ufficiale della divisione italia. Da alcune ore, infatti, è stata prorogata a tutto il 2018 la campagna Samsung Value, che tuttavia è stata estesa anche ad alcuni smartphone più recenti come i vari Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy Note 8. Senza ovviamente dimenticare quelli che sono ...

Nuovissima scadenza ufficiale per Huawei P8 Lite 2017 con aggiornamento Oreo : riEcco TIM : Ci sono novità interessanti che possiamo condividere con voi oggi a proposito di uno smartphone davvero apprezzato dal pubblico italiano, vale a dire il cosiddetto Huawei P8 Lite 2017, considerando il fatto che in tanti sono ansiosi di capire quando avremo modo di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Ci eravamo lasciati un paio di settimane fa con 3 che aveva annunciato la distribuzione del pacchetto software nel ...

Ecco l’aggiornamento B208 su Huawei P10 Lite : novità dual SIM di aprile : Diamo il benvenuto all'aggiornamento B208 su Huawei P10 Lite nella sua variante dual SIM WAS-LX1. Il supporto post vendita per il dispositivo anche in questa speciale variante pure diffusa nel nostro paese continua alla grande con continui update migliorativi. Il tutto in attesa, come sperano in molti, che Android 8.0 Oreo possa fare la sua comparsa ben presto, magari prima della fine di questa primavera. L'aggiornamento B208 su Huawei P10 ...

Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9 con le offerte Unieuro scontati di IVA : Ecco i prezzi : Stiamo per vivere un fine settimana di fuoco nell'ambito delle offerte Unieuro, soprattutto per chi aspira a portarsi a casa un top di gamma come il Samsung Galaxy S9, o in alternativa il cosiddetto Huawei P20 Lite, tra i più ambiti smartphone Android di fascia media. La decisione dello store, almeno per quanto riguarda le vendite online, prevede per qualche giorno l'azzeramento dell'IVA, dando vita in questo modo ad alcune promozioni tutto ...

Ecco un primo assaggio di Android P su Huawei Mate 10 Pro : Quest'oggi vi mostriamo le prime immagini di Android P in esecuzione su Huawei Mate 10 Pro. La build in questione mostra poco dell'estetica di Android P vista nella Developer Preview e viene identificata come EMUI 8.2, ma XDA suggerisce che, dal punto di vista della numerazione, Huawei potrebbe passare direttamente alla EMUI 9.0. L'articolo Ecco un primo assaggio di Android P su Huawei Mate 10 Pro proviene da TuttoAndroid.

Nuovo primato Huawei con il primo smartphone 5G? Ecco quando : Huawei pronta a fare la differenza rispetto ai concorrenti con il primo smartphone 5G molto presto? Il produttore cinese impiega molte risorse nello sviluppo di nuove tecnologia e la connessione ultra rapida è al centro dei suoi nuovi progetti in riferimento alle infrastrutture ma pure ai dispositivi in grado di supportare il Nuovo standard. Secondo gli ultimi rumor, il primo smartphone con supporto 5G sarebbe già pronto a fare capolino sul ...

Huawei Mate 10 Lite si aggiorna : Ecco il nuovo firmware di metà aprile 2018 : Huawei Mate 10 Lite inizia a ricevere in Italia un nuovo aggiornamento firmware tramite modalità OTA a metà aprile 2018: ecco le principali novità.Se possedete un Huawei Mate 10 Lite vi segnaliamo che da poche ore in Italia è disponibile un nuovo aggiornamento firmware con seriale RNE-L21C432B134, basato sempre su Android Nougat 7.0 e interfaccia Emotion 5.1.Huawei Mate 10 Lite nuovo aggiornamento firmware: ecco le novitàSi tratta di un ...

Huawei Honor 7X Ecco quando riceverà l’aggiornamento ad Android Oreo : ecco quando Huawei invierà l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 con interfaccia Emotion 8.0 sul suo smartphone di fascia media Honor 7X: i dettagli.Tutti i possessori di un Honor 7X, il dispositivo di fascia media del secondo marchio di smartphone di Huawei, sanno già che il telefono è nella lista per ricevere l’aggiornamento alla versione Android Oreo 8.0.Honor 7x svelata la data in cui Huawei rilascierà l’aggiornamento ad ...

Huawei Mate 20 Ecco il primo Benchmark AnTuTu : Kirin 980 da paura!? : Svelato il primo test Benchmark, AnTuTu, del nuovo Huawei Mate 20 che raggiunge punteggi record (veramente alti) con il nuovo chipset Kirin 980.Il prossimo dispositivo top di gamma di Huawei in arrivo a fine anno (si pensa verso la metà o fine ottobre 2018) sembra che avrà sulla carta prestazioni veramente elevate, grazie all’introduzione di un nuovo chipset.Stiamo parlando dell’Huawei Mate 20 (sempre se si chiamerà così), il ...

Huawei P20 in sconto Ecco dove comprarlo : Huawei P20 in offerta lo si può già trovare su internet a meno di 600 euro €. I miglior prezzo scontato Huawei P20 su internet

Huawei HiCloud - Ecco lo spazio e i prezzi offerti dal servizio di backup in Italia : ecco i piano di ampliamento e i relativi prezzi del servizio Huawei HiCloud per aumentare i GB a disposizione per il backup dei dati dello smartphone: si parte da 50 GB a 0,99 euro al mese per arrivare a ben 2048 GB. L'articolo Huawei HiCloud, ecco lo spazio e i prezzi offerti dal servizio di backup in Italia proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 e P20 Pro a rate da Wind : Ecco il prezzo : L’operatore telefonico Wind presenta la propria offerta in abbonamento o ricaricabile per i nuovi smartphone android top di gamma Huawei P20 e P20 Pro: scopriamo i prezziIn data 27 marzo 2018 sono stati presentati a Parigi i nuovi Huwei P20 e P20 Pro, due smartphone android top di gamma che hanno fatto parlare di se per l’alta qualità del comparto fotografico, soprattutto il modello Pro con tre camere posteriori.Il modello P20 costa ...