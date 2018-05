“E questo chi è?” Il super-vip è irriconoscibile La conduttrice apre il collegamento tv

Torino - piazza San Carlo : verso l'archiviazione del prefetto - l'indagine continua per il sindaco Appendino e l'ex questore : Nuove carte sono state depositate dalla procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta sui fatti di piazza San Carlo durante la finale di Champions fra Juventus e Real Madrid il 3 giugno 2017: una donna ...

“Vi blocca il telefono. Occhio a questo messaggio”. Allarme WhatsApp : se ricevete quel particolare testo - meglio cancellarlo subito. Come difendersi dalla “trappola” che spaventa gli utenti : Mesi fa gli utenti Apple si erano trovati a fare i conti con un Allarme a sorpresa dilagato in rete, un messaggio che se ricevuto e aperto poteva portare al blocco del proprio iPhone con necessità di ricorrere a un tecnico per riuscire a recuperare le funzionalità del proprio accessorio. Neanche il tempo di informarsi su ogni accortezza necessaria per evitare la pericolosa trappola ed ecco un nuovo spauracchio, l’ennesimo sms capace di ...

"Se tocchi il punto nero..." : attenzione a questo messaggio su WhatsApp : Gira da giorni un messaggio su WhatsApp che può bloccare e mandare in crash l'applicazione su molti cellulari. "Se tocchi il punto nero WhatsApp si bloccherà", dice il messaggio ("...

Occhio a questo messaggio su WhatsApp e Facebook Messenger - blocca lo smartphone : Prestate attenzione a un messaggio che circola su WhatsApp e che blocca inesorabilmente l'applicazione grazie a una sua particolare conformazione. L'articolo Occhio a questo messaggio su WhatsApp e Facebook Messenger, blocca lo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Governo - Travaglio : “Unico colpevole è chi ha detto di No a tutti - questo manicomio che chiamiamo Pd” : A Otto e Mezzo (La7) il direttore de il Fatto Quotidiano Marco Travaglio attribuisce al Pd la colpa della difficile situazione politica: “Oggi il Pd ha dato le ultime prove di follia” L'articolo Governo, Travaglio: “Unico colpevole è chi ha detto di No a tutti, questo manicomio che chiamiamo Pd” proviene da Il Fatto Quotidiano.

COME ALFIE EVANS/ Nicola Specchio : "questo farmaco può bloccare la progressione della malattia" : COME ALFIE EVANS, un nuovo farmaco può bloccare malattie che distruggono il cervello dei bambini? Si lavora sulla ceridolipofuscinosi neuronale di tipo 2 (CLN2), malattia neurodegenerativa(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 18:27:00 GMT)

Mordicchia una pellicina vicino all’unghia e rischia la vita. Una storia choc che lascia senza parole : tutti lo facciamo con naturalezza - da sempre. Ma le conseguenze di questo gesto apparentemente innocuo possono essere disastrose. La vicenda di questo 28enne ne è la prova : Lo facciamo tutti, quando non abbiamo le mani a posto come vorremmo: quella pellicina che spunta dal dito la mangiucchiamo e ci togliamo il pensiero. Beh, dopo aver letto questa storia una cosa è certa: non accadrà mai più. Sembra normale mordersi le pellicine intorno alle unghie, innocuo. Ma innocuo non è. Sappiate che si può rischiare anche la vita. Cosa? Esatto. È quello che è successo a un papà di 28 anni che, proprio per il vizio di ...

Massimiliano Fedriga - la lezione ai 5 stelle : occhio a questo dato Di Maio. poi la bomba su Giorgetti... : Se si continua con la strategia partitica, la gente si allontana ancora di più dalla politica. O noi diciamo ci sono queste cinque, dieci cose da fare che sono quelle che hanno chiesto i cittadini il ...

Salvini : «questo governo è un parto» Ma Di Maio chiude ancora : si è piegato a Berlusconi - torniamo al voto : Questo governo è un parto per Matteo Salvini. Per Di Maio neppure quello, anzi. «Si torni subito al voto». Il leader del Carroccio parla da Genova: «Qua vince chi è più resistente, serve la Margherita ...

Salvini : «questo governo è un parto» Ma Di Maio chiude : «Torniamo al voto» : Il segretario della Lega: «Vediamo di riuscire a mettere in piedi questo esecutivo. Faremo di tutto fino all’ultimo minuto. Documento dei parlamentari renziani: «Niente conte in direzione»

Ascolti TV | Martedì 1 maggio 2018. La Champions al 23.5% - questo Nostro Amore 80 chiude al 16.9% : Questo Nostro Amore 80 Su Rai1 l’ultima puntata di Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 4.044.000 spettatori pari al 16.9% di share. Su Canale 5 Real Madrid – Bayern Monaco ha raccolto davanti al video 6.012.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.254.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Tata Matilda e il Grande Botto ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 il Concerto ...

questo nostro amore 90/ Ci sarà la nuova stagione? I fan chiedono il lieto fine tra Anna e Vittorio : Questo nostro amore 90 ci sarà? Il mancato lieto fine tra Anna e Vittorio nell'ultima puntata fa ben sperare ad un seguito, come richiesto a gran voce dai telespettatori.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 08:48:00 GMT)

questo coleottero è stato chiamato come Leonardo DiCaprio : Non perché i due si somiglino, hanno precisato quelli che lo hanno scoperto The post Questo coleottero è stato chiamato come Leonardo DiCaprio appeared first on Il Post.

Riduzione orari slot machine - il Gruppo Andora in MoVimento : "Il prossimo Consiglio comunale non prevede la discussione di questo delicato ... : 'Ricordiamo che il comune di Savona ha visto diminuire lo spreco di denaro in questo passatempo pericoloso, dato che presumibilmente corrisponde ad un rientro in circolo nell'economia reale di parte ...