È il non governo che ci meritiamo

Governo : Faraone (Pd) - crisi industriali non aspettano balletti politica (2) : (AdnKronos) - "Un calo lento ma inesorabile dell’occupazione" sottolinea Faraone, spiegando che a Palermo "il balletto sui mancati investimenti va avanti già da troppi anni. Fincantieri deve uscire dall'ambiguità. Non vorremmo aspettasse segnali di debolezza per assenza di Governo o peggio, indicazi

Governo - Renzi : “Fico sull’autobus? Un politico serio non fa queste pagliacciate da qualunquisti 5 Stelle” : “Finché non ci sarà un sistema elettorale e istituzionale diverso, questo Paese non sarà mai governato in modo chiaro. Serve un modello elettorale come quello dei sindaci, come avevamo proposto con l’Italicum”. Così a Dimartedì (La7) il neo-senatore del Pd, Matteo Renzi, che si esprime anche sul suo partito: “Siccome si va in campagna elettorale, il Pd deve smettere di litigare, il che è un’impresa. Stop ai litigi, basta discussioni. ...

L’esecutivo neutrale non s’ha da fare. Salta il Governo auspicato dal Colle : Come prevedibile, l’ultimo giro di consultazioni si è concluso con una fumata nera. Lo stallo politico persiste e i partiti, in vista di nuove elezioni, assaporano già il clima da campagna elettorale. Il Presidente Mattarella, davanti al mancato accordo tra le forze politiche, prende posizione e suggerisce un Governo “di tregua” che possa accompagnare l’Italia al voto: “laddove tra i partiti non si raggiungesse alcuna intesa, il Governo neutrale ...

Governo - Di Maio : “Con Pd non voglio mai più avere nulla a che fare. Ha fatto il doppio gioco” : “Sono andato anche dal Pd e mi è costato tanto per tutte le nostre battaglie contro le loro leggi ignobili. Col Pd non voglio mai più averci nulla a che fare, per come si è comportato. Io ce l’ho messa tutta, ma adesso sono i cittadini che devono darci una mano a mandare a casa chi pensa agli affari suoi”. Sono le parole del leader del M5S, Luigi Di Maio, intervistato da Giovanni Floris a Dimartedì (La7). E spiega: “Loro sono andati dal ...

Governo - Renzi : “M5s e centrodestra giocano sulla pelle del Paese. Le hanno sparate grosse e non hanno fatto niente” : “Ci vorrebbe grande senso di responsabilità da parte di tutti, specialmente da chi ha vinto le elezioni. C’è qualcuno che sta giocando sulla pelle del Paese: M5s e centrodestra”. Sono le parole del senatore Pd, Matteo Renzi, ospite di Dimartedì (La7). “In questo quadro” – continua – “l’unica certezza è l’atteggiamento molto serio del presidente della Repubblica, che va ringraziato. Ieri mi ha colpito il fatto che, dopo 8 ...

Governo : Salvini - Belloni non la conosco - ma non è cambiamento : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – “Belloni non la conosco, sarà la migliore persona del mondo, ma se é un’esponente ministeriale che ha ottimi rapporti con Bruxelles la trovate in sintonia con gli elettori che hanno scelto il cambiamento?”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. “Non è un problema di persone, ma di impostazione”, osserva il leader della Lega ...

Governo : Salvini - incarico spettava a me ma non rompo con Berlusconi : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – “Io continuo a coltivare la piccola speranza che tutti, e mi riferisco ai leader di M5S e Forza Italia, facciano un passo di lato e si arrivi a un Governo serio e non finto”. Per Matteo Salvini, intervistato da Il Messaggero, ci sono solo “due cose serie” da fare: o un Governo del centrodestra con i Cinque stelle, oppure un Governo del centrodestra. Mentre l’esecutivo neutrale voluto ...

Governo : Salvini - incarico spettava a me ma non rompo con Berlusconi : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – “Io continuo a coltivare la piccola speranza che tutti, e mi riferisco ai leader di M5S e Forza Italia, facciano un passo di lato e si arrivi a un Governo serio e non finto”. Per Matteo Salvini, intervistato da Il Messaggero, ci sono solo “due cose serie” da fare: o un Governo del centrodestra con i Cinque stelle, oppure un Governo del centrodestra. Mentre l’esecutivo neutrale voluto ...

Governo - Salvini e Di Maio in pressing su Berlusconi : il Cav non molla [LIVE] Video : Governo neutrale: ecco il live con gli aggiornamenti sulla giornata politica Dopo il terzo giro di consultazioni [Video]condotto da Sergio Mattarella, sembrava assolutamente chiaro come la strada da percorrere per il Capo dello Stato fosse particolarmente stretta. Nel suo discorso successivo all'incontro con i partiti, il Presidente della Repubblica ha tracciato la strada da re, invitando i partiti ad appoggiare un Governo neutrale che ...

Governo - Salvini e Di Maio in pressing su Berlusconi : il Cav non molla [LIVE] : Dopo il terzo giro di consultazioni condotto da Sergio Mattarella, sembrava assolutamente chiaro come la strada da percorrere per il Capo dello Stato fosse particolarmente stretta. Nel suo discorso successivo all'incontro con i partiti, il Presidente della Repubblica ha tracciato la strada da seguire, invitando i partiti ad appoggiare un Governo neutrale che conducesse il Paese fino alla prossime elezioni da tenersi all'inizio del 2019. Subito ...

GOVERNO - GIORGETTI (LEGA) : "M5S E BERLUSCONI FACCIANO SFORZI"/ Di Maio non chiude a Salvini "ma non ci spero" : Giancarlo GIORGETTI (LEGA):"Di Maio e BERLUSCONI FACCIANO sforzi". GOVERNO M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:55:00 GMT)

Giorgetti (Lega) : "Di Maio e Berlusconi facciano sforzi"/ Governo M5s-Centrodestra : "non vogliamo elezioni" : Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di Maio e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:48:00 GMT)

Berlusconi : «non daremo alcun appoggio esterno a governo Lega-Cinque Stelle» : Salvini e Giorgetti puntano al ritorno immediato alle urne, che consentirebbe al Carroccio di aumentare i voti: «Se Silvio appoggia esecutivo del presidente addio alleanza». Poi i leghisti propongono a FI l’appoggio esterno, ma ricevono un niet

Berlusconi : "Nessun appoggio esterno a un governo M5s-Lega - non accettiamo veti" : Il Carroccio chiede a Berlusconi di far partire un esecutivo con i 5 Stelle ma il no di Forza Italia è netto. Il capo politico dei pentastellati: "Si voti a giugno". L'ex premier: "La spallata a Di Maio? Non ripicca, ma dignità". E lancia Gentiloni in caso di elezioni in estate