E' green l' economia del futuro | parola di Edo Ronchi

Giornata della terra - 'serve un'economia piu' green e sostenibile' : ... 'Difendere l'ambiente e rispondere alla sfida del clima non solo e' necessario, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità per creare lavoro e una nuova economia piu' sostenibile e per ...

green Alley Award 2018 - la call per startup dell'economia circolare - : La giuria è composta dai rappresentanti di Landbell Group ed esperti esterni tra cui Alexis Figeac, ideatore del progetto europeo R2Pi sui modelli di business dell'economia circolare, e Suvi Haimi, ...

green Alley Award 2018 : il contributo di Erp Italia alla ricerca di startup dell’economia circolare : Erp Italia, tra i primi Sistemi Collettivi no profit in Italia in termini di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche (RAEE) e rifiuti di pile e accumulatori (RPA), è partner Italiana del Green Alley Award 2018, concorso europeo per le startup che si occupano di economia circolare. Il premio si rivolge a tutte le startup e ai giovani imprenditori che abbiano sviluppato un modello di business nelle aree dell’economia circolare ...