E-commerce a portata di pos - Nexi premia startup Airshop : ... il lancio di una call for ideas, 'una sorta di gara per permettere a chi fa innovazione e a chi ha una startup di accedere alla nuova iniziativa di Nexi rivolta al mondo dei merchant, lo Smart Pos, ...

E-commerce a portata di pos - Nexi premia startup Airshop : Milano, 9 mag. (AdnKronos) – Si chiama Airshop la startup vincitrice di ‘Nexi Pos Revolution’, il contest organizzato da Nexi per individuare le app più innovative in grado di aiutare gli operatori commerciali a gestire in maniera più efficiente le loro attività e semplificare i pagamenti elettronici, favorendo la diffusione della cultura ‘cashless society’. Il team si è aggiudicato un premio di 8mila euro, a cui ...

E-commerce a portata di pos - Nexi premia startup Airshop : Si chiama Airshop la startup vincitrice di 'Nexi Pos Revolution', il contest organizzato da Nexi per individuare le app più innovative in grado di aiutare gli operatori commerciali a gestire in ...

Pagamenti : e-commerce a portata di pos - Nexi premia startup Airshop (2) : (AdnKronos) - Accanto ad Airshop, la giuria composta da Catanzaro, Dhruv Rishi e Alessandro Piccioni di Nexi, Alessandro Rimassa e Matteo Rizzi di Talent Garden, David Casalini di startup Italia e Fabio Nalucci di FinTechStage, ha premiato altre due startup: Visitami, che consente di prenotare servi