Due nuovi accordi di licenza per Mondo TV Iberoamerica

Mondo TV - Due nuovi accordi di licenza per Sissi e Robot Trains : Il Gruppo Mondo TV sottoscrive due accordi di licenza, per la trasmissione a pagamento di Sissi negli Stati Uniti su Starz TV in lingua spagnola e per la trasmissione di Robot Trains in Spagna sul ...

Capcom pubblicherà Due nuovi grossi giochi entro i 2019 - quali saranno? : Capcom potrebbe lanciare due nuovi grossi giochi nel corso di quest’anno e i titoli potrebbero essere annunciati durante l’E3 2018. Durante l'ultimo resoconto finanziario, Capcom infatti ha annunciato che intende pubblicare due nuovi giochi molto importanti entro la fine dell'anno fiscale attuale in programma per il 31 marzo 2019. Per questo motivo quindi possiamo dedurre che un annuncio ufficiale potrebbe arrivare proprio durante l'E3 2018. Il ...

Swiss ordina Due nuovi Boeing 777-300ER : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Samsung Galaxy A6 e A6+ - Due nuovi smartphone nella fascia 300 euro : Si arricchisce ulteriormente l’offerta Samsung relativa agli smartphone di fascia media. Il gruppo coreano ha annunciato in queste ore l’arrivo in Italia degli ultimi due modelli della gamma già in commercio in altri paesi dall’inizio del mese, ovvero Galaxy A6 e A6 Plus. Il design ricorda quello della più evoluta serie Galaxy S, con un display dalla sagoma simile ma dalle cornici più generose. Il lettore di impronte digitali ...

Due nuovi accordi per il gruppo Turner con Vodafone Italia e Eagle Pictures : Vodafone Italia e Turner, società del gruppo Time Warner, siglano un accordo per la distribuzione in esclusiva per l’Italia su Vodafone TV della serie targata TBS SEARCH PARTY. Questo accordo consolida ancora di più la collaborazione tra Vodafone e Turner già presente con il meglio del catalogo kids di Cartoon Network (come Clarence, Lo Straordinario Mondo di Gumball </e...

Su Apple Music arrivano Due nuovi documentari dedicati a Flume : Diretti entrambi da Nicholas Wrathall , autore di Gore Vidal: The United States of Amnesia , sono già disponibili sulla piattaforma Apple Music che ha definitivamente aperto anche allo streaming ...

Mondiale Club e Nations global - Due nuovi tornei da 20 miliardi : A sua volta l'Uefa di Ceferin - che ha appena lanciato la Nations League al via a settembre - ha presentato un progetto per una global Nations, allargata cioè a tutto il mondo, non solo all'Europa. ...

Il Genoa mette le mani su Due nuovi giocatori per Ballardini : Sarà un mercato mirato, senza colpi roboanti. Il Genoa di Enrico Preziosi ha appena gettato il mattone più importante, con la conferma di Davide Ballardini in panchina. Nella prossima sessione estiva delle trattative il dg Perinetti sarà chiamato a migliorare l'attuale organico: bisogna rimediare ad alcuni investimenti sbagliati, fare cassa e sistemare la squadra seguendo le indicazioni dell'allenatore. Nessuna mossa azzardata, pochi movimenti ...

Kanye West : dopo le polemiche per i tweet pro-Trump il rapper pubblica Due nuovi pezzi - ASCOLTA : ... andò a trovarlo alla Trump Tower ?, , eppure i tweet pubblicati dal rapper hanno scatenato le reazioni contrariate non solo della scena hip hop, ma del mondo della musica più in generale. Qualcuno, ...

Due nuovi smartphone Sharp compaiono nel sito Android : Due nuovi smartphone del produttore di dispositivi Sharp sono apparsi sul sito ufficiale del sistema operativo Android. Il sito ha fornito alcuni dettagli sulle specifiche dei due dispositivi e sui rendering del pannello frontale dello smartphone! L'articolo Due nuovi smartphone Sharp compaiono nel sito Android proviene da TuttoAndroid.

Due nuovi professionisti per l’uscita Iliad Italia : copertura rete al top - come candidarsi : L'uscita Iliad Italia si avvicina sempre di più: ne sono testimonianza anche due nuovi annunci di lavoro pubblicati sul sito dell'imminente quarto operatore nostrano solo poche ore fa, con data 25 aprile. I lavori per il lancio non si sono fermati neanche in occasione della Festa della Liberazione e di fatto la costruzione della squadra migliore per la buona riuscita del progetto mobile continua a passo spedito. Le ultimissime due offerte di ...

Pininfarina-HKG - H500 e K350 - Due nuovi prototipi per il Salone di Pechino : Dopo aver presentato la sportiva HK GT a Ginevra, Pininfarina e Hybrid Kinetic Group tornano ad anticipare i loro programmi futuri presentando al Salone di Pechino due nuove concept car, la berlina H500 e la Suv compatta K350. I due modelli del marchio di Hong Kong, il cui stile è firmato dall'azienda di Cambiano, condividono il powertrain elettrico con una turbina in funzione di range extender.Numeri che contano. Secondo quanto reso noto, la ...

Apple pubblica Due nuovi video per invitare gli utenti Android a passare ad iPhone : Apple ha pubblicato su YouTube due nuovi video della serie che prende in giro le feature di Android, invitando allo stesso tempo gli utenti a passare ad iPhone L'articolo Apple pubblica due nuovi video per invitare gli utenti Android a passare ad iPhone proviene da TuttoAndroid.