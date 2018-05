Due idee opposte di Occidente

Inter Due idee a costo zero per le fasce difensive : Kwadwo Asamoah e Domenico Criscito , sono questi i due obiettivi che l'Inter sta provando ad acquistare a parametro zero in vista della prossima stagione. Due jolly, secondo la Gazzetta dello Sport , con il primo utilizzabile anche a centrocampo e il secondo all'occorrenza da centrale difensivo, ma che arricchirebbero un reparto, quello dei terzini, che dovrà essere rivoluzionato.