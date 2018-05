Due date non bastano per saziare la fame di Sfera Ebbasta | sold out il teatro Concordia

Shawn Mendes : Due tappe italiane per il tour mondiale 2019 DATE BIGLIETTI : Shawn Mendes: The tour segnerà il suo terzo giro del mondo, a seguito del tour sold out del 2017, e toccherà 56 città tra America, Inghilterra e Europa e altre DATE verranno annunciate in seguito. ...

Annunciati Due concerti di Shawn Mendes in Italia nel 2019 : le date e i biglietti in prevendita : Annunciati a sorpresa due concerti di Shawn Mendes in Italia nel 2019: il cantante canadese ha svelato le date del tour internazionale, in programma il prossimo anno. Shawn Mendes si esibirà in Italia in due date esclusive: il 23 marzo 2019 sarà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna e il 24 marzo 2019 al Pala Alpitour di Torino. L'ultima visita di Shawn Mendes in Italia risale al 2016 al Forum di Assago di Milano, quando il ...

Torna l'incredibile energia degli STOMP a Lugano per Due date : biglietti in prevendita su http://www.Luganoinscena.ch TAGS gc events Lac Lugano luke cresswell Musical mynina spettacoli performance steve mcnicholas STOMP teatro SHARE Facebook Twitter tweet ...

The Division : il nuovo update introduce Due nuovi eventi e il supporto a Xbox One X : Ubisoft annuncia la disponibilità su tutte le piattaforme dell'update 1.8.1 per The Division, che oltre ad aggiungere due nuove missioni introduce l'atteso supporto per Xbox One X, su cui il gioco girerà in 4K Ultra HD. Gli eventi sono Blackout e Onslaught, e saranno disponibili rispettivamente alla fine di aprile e maggio.Altre novità riguardano il drop rate aumentato degli equipaggiamenti top secret, l'aggiunta della difficoltà Leggendaria a ...

Playoff NBA 2018 - il calendario e le date dei playoff. Il tabellone delle Due Conference fino alla finale : Scattano i Playoff NBA. È caccia al titolo detenuto dai Golden State Warriors. Quest’anno ci sarà il quarto episodio della saga in finale con i Cleveland Cavaliers? Difficile dirlo, perché l’equilibrio la fa da padrone. Proprio la squadra di LeBron James non è la favorita numero uno ad Est. Se non altro stando al seeding, che vede i Cavaliers quarta forza. La prima testa di serie è Toronto, seguita da Boston e dalla sorprendente ...

Gianna Nannini sul trono con le stampelle e Due ospiti (video) : Fenomenale Il Tour continua con le date di Roma e Milano : Nonostante l'infortunio che l'ha colpita durante il concerto di Genova, costringendola ad interrompere l'evento, Gianna Nannini non ha interrotto il suo Fenomenale - Il Tour, lo show con cui sta presentando nei palazzetti di tutta Italia i brani dell'ultimo album Amore Gigante. La pesante distorsione al ginocchio, rimediata all'RDS Stadium di Genova cadendo da una pedana del palco, ha costretto Gianna Nannini a ridurre la mobilità sul palco. ...

Alice Merton/ Chi è? In Italia per Due date live nel mese di aprile (Amici 2018) : Alice Merton, l'ospite internazionale di questa puntata è in Italia per le sue due date live che terrà nel mese di aprile. Presenterà il suo primo singolo No Roots. (Amici)(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:52:00 GMT)

Liam Gallagher - Due nuove date in Italia a novembre : L’Italia ha un posto speciale nel cuore di Liam Gallagher. [arc id=”5eea80e4-61a2-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Dopo l’annuncio come headliner agli I-Days 2018, Liam ha aggiunto due nuovi concerti in programma nel nostro Paese in autunno. Il cantante britannico salirà sul palco della Zoppas Arena di Conegliano (TV) il prossimo 15 novembre e del Palalottomatica di Roma il giorno seguente, il 16. via GIPHY Potrai acquistare i ...

Annunciati nuovi concerti di LP in Italia nel 2018 - Due date a luglio tra Padova e Pavia : biglietti in prevendita su Ticketone : Due nuovi concerti di LP in Italia nel 2018: la cantautrice statunitense annuncia altre date per il tour che la vedrà protagonista in Italia quest'estate. Dopo i concerti Annunciati nelle scorse settimane, in programma a giugno da nord a sud Italia, a grande richiesta si aggiungono due date a luglio al calendario: LP si esibirà il 16 luglio al Castello Visconteo di Pavia in occasione dell'Iride Fraschini Music Festival, mentre il 17 luglio ...

Alitalia - Costamagna - Cdp - / "Non escludo partecipazione con una delle Due cordate - siamo disponibili" : Alitalia, Cassa depositi e prestiti potrebbe avere un ruolo importante nel futuro: il Presidente Costamagna non esclude una partecipazione.

Alitalia - Costamagna (Cdp)/ “Non escludo partecipazione con una delle Due cordate - siamo disponibili” : La Cassa depositi e prestiti potrebbe avere un ruolo importante nel futuro di Alitalia. Il Presidente Claudio Costamagna non esclude una partecipazione nella compagnia(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 18:19:00 GMT)

Shawn Mendes - se sei suo fan devi assolutamente segnarti queste Due date : I giorni e le ore che ti separano dall’uscita di nuova musica firmata Shawn Mendes sono sempre meno! Dopo aver fatto impazzire i suoi fan di tutto il mondo con una serie di immagini misteriose, il cantante ha svelato un’informazione molto interessante. [arc id=”7f6dff6c-d345-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Si tratta di un video con scritto due date: 22 e 23 marzo. Un post condiviso da Shawn Mendes (@ShawnMendes) in data: ...

Shawn Mendes - se sei suo fan devi assolutamente segnarti queste Due date : I giorni e le ore che ti separano dall'uscita di nuova musica firmata Shawn Mendes sono sempre meno! Dopo aver fatto impazzire i suoi fan di tutto il mondo con una serie di immagini misteriose , il cantante ha svelato un'informazione molto interessante. Si tratta di un video con scritto due date: 22 e 23 marzo. Un post condiviso da Shawn Mendes , ...

Rimandate Due date dell’instore di Benji e Fede - causa malattia : tutti i dettagli : L'instore di Benji e Fede ha subito una piccola variazione. A causa della leggera febbre di Benji, il firmacopie di Bologna del 20 marzo si svolgerà con la sola presenza di Fede, mentre le date di Andria e Reggio Calabria, del 21 e 22 marzo, sono state Rimandate a data da definire. Benjamin Mascolo ha quindi dovuto cedere il passo alla febbre, che lo terrà a casa per i prossimi giorni. I prossimi instore, da tenersi in settimana, saranno ...