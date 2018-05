Douglas Costa e Calhanoglu | barbari da vittoria

Lucescu : 'Juve come il Real - Douglas Costa devastante. Non mi piace il VAR' : Mircea Lucescu, commissario tecnico della Turchia , è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: ' Ho visto una crescita importante del calcio italiano. La Juventus ha dimostrato di essere allo stesso livello del Real Madrid, solo un errore dell'arbitro ha escluso la Juventus. Il rigore ...

Juve - il motore è in riserva? Non certo quello di Douglas Costa : I bianconeri si preparano a festeggiare il settimo scudetto. Prima però c'è in programma la finale di Coppa Italia: Allegri si affida ancora al suo numero 11 per conquistare il primo trofeo stagionale

Pistocchi sbeffeggia la Juve : “Douglas Costa spacca le partite - mai come Irrati” : La corsa scudetto è stata praticamente decisa dopo il successo della Juventus contro il Bologna ed il pareggio del Napoli con il Torino ma non si placano le polemiche per i favori arbitrali ai bianconeri nelle ultime partite che hanno condizionato la corsa scudetto. Nel mirino è finito anche l’arbitro Irrati dopo le decisioni in occasione dell’anticipo della 36^ giornata contro il Bologna, in particolar modo sulla mancata espulsione ...

Marchegiani : 'Juve - Douglas Costa è il tuo Salah' : Luca Marchegiani elogia l'esterno della Juve Douglas Costa ai microfoni di Sky Sport: 'Ieri mi sono accorto che messo dentro al 1' Douglas Costa è ancora più determinante. E' valorizzato nel poter entrare quando gli altri non sono freschi come lui. E' un calciatore che fa la ...

Juve - il neo papà Douglas Costa esaltato dalla Rete : Juve, il neo papà Douglas Costa esaltato dalla Rete dalla nascita della figlia al super match contro il Bologna Continua a leggere

Juve - il neo papà Douglas Costa esaltato dalla Rete : Il brasiliano entra con il Bologna e spacca la partita dopo la nascita della figlia. Balotelli: "Quanto è forte? Senza di lui il Napoli sarebbe stato già a -1"

PAGELLE/ Juventus-Bologna (3-1) : Douglas Costa devastante! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : PAGELLE Juventus Bologna (3-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 36^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 08:35:00 GMT)

Adani : 'Tutti pazzi per Douglas Costa - ma perché c'è quel dato? Poi mi dico...' : Lo dice Lele Adani dagli studi di Sky Sport : 'Ma la risposta è che abbiamo Khedira, Matuidi, Mandzukic, Dybala, Bernardeschi, Higuain... cioè, ha troppe alternative. La bravura di Allegri è quella ...

Juve - entra Douglas Costa e ribalta la partita col Bologna : lo scudetto è vicino Classifica : La squadra di Donadoni passa con un rigore di Verdi, «rimediano» un autogol di De Maio, poi Khedira e Dybala: Napoli a -7, se perde con il Torino assegna già tricolore

Douglas Costa devastante - Higuain non morde : Buffon 5,5: Errore grossolano in appoggio con i piedi che provoca il rigore trasformato da Verdi, si riscatta con una parata da campione su Krafth Barzagli 6: Poca forma, molta sostanza. Nessun errore ...

Serie A - Juventus-Bologna 3-1 : Douglas Costa firma la rimonta scudetto : TORINO - Douglas Costa batte Bologna 3-1. Il peso del fuoriclasse brasiliano fa saltare per aria la bilancia della partita, sbattendone fuori il Bologna che fin lì stava combattendo in modo onorevole. ...

Juventus-Bologna - le pagelle : Douglas Costa super - male Rugani e Keita : Segna una rete, nell'economia dell'incontro, pressoché vitale. MARCHISIO 6 : Non accelera oltremisura, anche perché " forse " la benzina è poca. Dà ordine alla manovra, ma spesso e volentieri si ...

Juventus - Allegri rischia un’altra ‘frittata’ poi entra Douglas Costa e toglie le castagne dal fuoco : Si è concluso il secondo match valido per la 36^ giornata del campionato di Serie A, successo da parte della Juventus contro il Bologna, non sono mancate le grandi polemiche. Il primo tempo si chiude sullo 0-1. entra Douglas Costa e cambia la partita, la Juventus ribalta tutto con un autogol di De Maio, la rete di Khedira e quella di Dybala. Finisce 3-1, la Juventus vince ma grazie ad arbitro e fortuna. Allegri ha rischiato l’ennesima ...

