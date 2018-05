Doppio stipendio per 17 anni | scoperto ex dipendente pubblico

Per 17 anni prende Doppio stipendio : ex dipendente pubblico nei guai : L'indagine ha portato alla luce un "doppio stipendio" e una truffa insopportabile. Nell'ambito dell'attività di servizio volta al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica e dell'illegalità nella...

Cancelo tentato in Premier. Mossa Inter : offerto il Doppio di stipendio : L'Inter va al raddoppio , di stipendio, con Joao Cancelo per convincerlo a restare in nerazzurro e a scacciare le fatali distrazioni della Premier League. Il responsabile dell'area tecnica Piero ...

Architetto a Parigi. “Emigrato come i miei nonni. Lo stipendio? Più del Doppio rispetto all’Italia” : Non è difficile sentir parlare italiano mentre si passeggia tra i boulevard di Parigi. Spesso sono turisti con gli smartphone a mezz’aria, pronti a catturare momenti e monumenti, ma spesso sono giovani italiani in cerca di migliori opportunità di lavoro. Questi italiens sono diversi dai ritals del secondo dopoguerra, gli operai che emigravano in cerca di fortuna. I nuovi emigrati sono preparati, formati, specializzati. Tra loro c’è ...

Di Maio : “Chi è in ufficio presidenza rinunci a Doppio stipendio come M5s. Carfagna e Rosato i primi a seguirci” : Un appello perché tutti seguano l’esempio del Movimento 5 stelle sul taglio alle indennità e il riconoscimento dei primi segnali dagli altri partiti: la forzista Mara Carfagna e il dem Ettore Rosato in primis. Luigi Di Maio, capo politico del M5s, ha pubblicato un articolo sul Blog delle Stelle in cui parla del taglio ai costi della politica e parte proprio dalla rinuncia al doppio stipendio da parte dei componenti 5 stelle degli uffici di ...