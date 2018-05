Doppio colpo all' Unes

Calciomercato Juve - pronto un Doppio colpo per vincere la Champions? Video : La Champions League sta diventando quasi una chimera per la #Juventus; anche quest'anno, infatti, la coppa dalle grandi orecchie è sfumata, a causa del rigore trasformato da Cristiano Ronaldo all'ultimo minuto del ritorno dei quarti di finale contro il Real Madrid. La Juventus insegue il più prestigioso trofeo per club europeo da ventidue anni e nella prossima sessione di #Calciomercato estivo Marotta e Paratici potrebbero mettere a segno dei ...

39 milioni di euro - il Napoli chiude un Doppio grande colpo dalla Serie A? Video : L'ultimo turno del campionato italiano di #Serie A ci ha regalato alcuni importanti risultati che potrebbero indirizzare definitivamente i destini di alcune squadre. La sconfitta del Napoli a Firenze e il successo della Juventus nel derby d'Italia contro l'Inter, infatti, suonano tanto come una sentenza e per i partenopei il sogno dello scudetto si fa, dunque, sempre più arduo. Nel frattempo, però, si continua a pianificare il futuro e, mentre

Moto2 - GP Americhe 2018 : Francesco Bagnaia - COLPO Doppio! Vittoria e testa della classifica! 7° Mattia Pasini : Due vittorie in tre gare. L’inizio della stagione non poteva essere più soddisfacente per Francesco Bagnaia, che ha vinto il GP delle Americhe di Moto2. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha completato una gran rimonta ai danni di Alex Marquez (Marc VDS EG 0,0), facendo bottino pieno: successo e leadership nella classifica mondiale. Un trionfo fortemente voluto, dopo un inizio di weekend davvero difficile, cominciato con una caduta ...

Juventus - Doppio colpo dallo United : arrivano Darmian e Martial : Juventus, doppio colpo- La Juventus si prepara al rush finale scudetto con un occhio vigile sul fronte mercato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri sarebbero ad un passo da Matteo Darmian. Lo stesso giocatore ha confermato l’interesse del club bianconero aprendo le porte ad un suo ritorno in Italia. “Fa piacere l’interesse della […] L'articolo Juventus, doppio colpo dallo United: arrivano Darmian e ...

Calciomercato Torino - blitz in Francia : si tenta il Doppio colpo : Calciomercato Torino – In grande ripresa il Torino di Walter Mazzarri, reduce dal successo nella gara di campionato l’Inter, il presidente Cairo è al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione, nelle ultime ore importanti blitz. Secondo quanto riportata ‘TuttoSport’ per la terza volta consecutiva un emissario di Petrachi avrebbe visionato il Marsiglia ed in particolar modo nella gara di ieri contro il Lipsia. ...

Isola dei Famosi 2018/ Finale a rischio per Amaurys Perez? Doppio colpo basso per Bianca Atzei : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni. Amaurys Perez nella bufera dopo la dura lite con Jonathan Kashanian. Scoop e rivelazioni scomode per Bianca Atzei...(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Diretta/ Psg Monaco (risultato live 2-0) info streaming video e tv : Doppio colpo Cavani-Mbappé! : Diretta Psg Monaco: info streaming video e tv. Si accende la finale della Coppa di Lega francese: parigini e monegaschi di nuovo di fronte dopo la finale dell'anno scorso.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 21:19:00 GMT)

Calciomercato Milan - Mirabelli scatenato : vicino un Doppio colpo? Ecco i nomi Video : Il #Milan è letteralmente scatenato sul mercato; il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, infatti, ha chiuso il colpo Pepe Reina il quale arrivera' a parametro zero dal Napoli e ha prelevato Strinic dalla Sampdoria, due ottimi acquisti di esperienza. Il Milan, inoltre, è molto vicino anche all'ingaggio di Ki, forte centrocampista centrale coreano che al momento milita nelle fila dello Swansea, dove sta disputando una buonissima stagione. Si

Giro di Catalogna 2018 : impresa per Thomas De Gendt che fa colpo Doppio - tappa e maglia! : La terza tappa del Giro di Catalogna doveva essere quella regina visto che prevedeva l’arrivo in quel di Vallter 2000, su una salita durissima. Niente di tutto ciò, a causa delle avverse condizioni meteo: frazione ridisegnata, 153,2 chilometri complessivi da Sant Cugat del Vallès e Camprodon, con soli due GPM. impresa d’altri tempi, alla sua maniera, per Thomas De Gendt: il belga della Lotto Soudal, in fuga sin dai primi chilometri ...

Ciclismo - Niewiadoma fa il Doppio colpo vince Trofeo Binda ed è leader in Coppa del Mondo : Nello sprint per il secondo posto, la campionessa del Mondo Chantal Blaak , Boels, vince il derby con Marianne Vos , WaowDeals Pro Cycling, . Gara costantemente bagnata dalla pioggia e ricca di ...

Snowboard - colpo Doppio di Roland Fischnaller! Trionfa a Winterberg e vince la Coppa del Mondo di PSL! : Roland Fischnaller realizza un’altra delle sue straordinarie imprese e conquista per la terza volta in carriera la Coppa del Mondo di PSL (dopo quelle del 2013 e 2016). Il 37enne di Bressanone ha Trionfato nella terza ed ultima tappa di Winterberg, riuscendo così a superare nella classifica di specialità il russo Dmitry Loginov e andando a conquistare la Sfera di Cristallo. Fischnaller aveva dimostrato fin dall’inizio la sua grande forma, ...