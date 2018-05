Dopo il disastro mondiali ecco il piano per rilanciare il calcio

Verona - Dopo il disastro parte l'appello : 'Basta - Hellas e Chievo devono unirsi' : Com' è triste Verona. L' anno scorso il ritorno in serie A e subito, senza nemmeno soffrire fino all' ultima giornata, la retrocessione. Brucia l' atteggiamento della società, dell' allenatore e della ...

[L'analisi] Disastro Italia - la legislatura muore prima di nascere. E si torna al voto Dopo calci e sputi : Il ruolo del Pd e di Renzi Il Pd che nel 2013 fu rifiutato e umiliato, proprio dal comico genovese - nei giorni dello streaming - stavolta è rimasto sull'Aventino dopo una direzione suicida in cui ...

Rai - torna Portobello di Enzo Tortora : Antonella Clerici la risposta Dopo il disastro su Massimo Giletti : Un ritorno storico, per la Rai e per Antonella Clerici . Sarà l'amatissima conduttrice , ormai ex, della Prova del cuoco a riportare sulla tv pubblica Portobello , memorabile show del compianto Enzo ...

Beccato! Il 23 aprile William è apparso così - il 25 invece…. La prima uscita pubblica Dopo la nascita del terzo royal baby è un ‘disastro’. E le foto - figuratevi - hanno fatto subito il giro del mondo : William e Kate Middleton di nuovo genitori. Il royal baby numero tre, un bel maschietto, è nato il 23 aprile 2018 alle 11,01. Sta bene, come la neomamma, che poche ore dopo il parto l’ha presentato alla stampa, e pesa 3,8 kg. Il nome, invece, non è ancora stato rivelato. I bookmakers scommettono su Arthur, ma anche Albert e Philip vanno forte. L’attesa (e la curiosità) cresce, ma a a tre giorni dalla nascita ci dovremmo quasi ...

Scarcerati Dopo 10 mesi i Pellini. Erano stati condannati a 7 anni per disastro ambientale nella Terra dei Fuochi : Acerra. Sono stati Scarcerati dopo appena 10 mesi di reclusione in carcere i fratelli acerrrani Cuono, Giovanni e Salvatore Pellini, condannati nel maggio scorso in via definitiva a 7 anni con l'...

Si riparte Dopo il disastro nulla è cambiato : D ove eravamo rimasti? I fatti risalgono allo scorso mese di novembre, Italia fuori dalla coppa del mondo in Russia, vergogna, dimissioni, promesse, chiacchiere e distintivi. Lotti, ministro dello Sport, Malagò, presidente del Coni, Tommasi, capo del sindacato calciatori, e altri dieci, cento attori ...

[Il ritratto] Da giovane comunista a grande manager. La sfida di Calenda per ricostruire il Pd Dopo il disastro : ... dovremmo dedurre che non appartiene proprio agli amici: «Condivido in pieno la linea sul no al governo con i Cinque Stelle, trovo fuori dal mondo l'idea che la responsabilità della sconfitta sia di ...