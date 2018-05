calcioweb.eu

: #Donnarumma, il regalo alla Juventus è doppio: scudetto + Coppa Italia, la parata su #Milik ha indirizzato il campi… - CalcioWeb : #Donnarumma, il regalo alla Juventus è doppio: scudetto + Coppa Italia, la parata su #Milik ha indirizzato il campi… - RicardoAP95 : @BrunoGinocchio @PauDybala_JR Donnarumma le regalo la copa a la Juve, errores infantiles ?????????????? - luca3003 : #JuveMilan grande triplo regalo del milan, due di #Donnarumma, uno di #Romagnoli -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) La finale diè stata spettacolare, almeno dal punto di vista del risultato, 4-0 ma punteggio che può essere considerato bugiardo, in particolar modo per i clamorosi errori del portieree per l’autogol di Kalinic. Vittoria meritata per la squadra di Allegri ma risultato troppo largo per quanto visto in campo. Stagione altalenante per il portiere, il. Non solo la prestazione deludente nella gara di oggi e come dimenticare anche lastrepitosa nel finale suche ha imposto il pareggio al Napoli di Sarri.‘arbitro’ di campionato e, il portiere ‘salva’ la…. LEGGI ANCHE –> Milan, c’è anche qualcosa da salvare: tifosi rossoneri commoventi, solo applausi per la squadra nonostante la debacle L'articolo, ilè ...