Donna precipita nel vuoto dal palazzo della Regione | morta sul colpo

Cane precipita dal palazzo e colpisce in pieno una Donna. Le telecamere riprendono il violento impatto : Cina, Baiyun nel distretto di Guangzhou. Una donna sta passeggiando per strada quando un Cane che precipita da un palazzo vicino la colpisce in pieno sul collo, risparmiando una madre con il figlio in braccio che precedeva la vittima di pochi passi. Il terribile impatto farà perdere i sensi alla vittima che resterà inerme al suolo. La donna verrà trasportata d’urgenza in ospedale, dove è tutt’ora sotto cure mediche, mentre il Cane, nonostante ...

Precipita mentre pulisce finestra - muore Donna di 69 anni : VIBO VALENTIA - Una donna, Giuseppina Gentile, di 69 anni, è morta stamane a Soriano Calabro dopo essere Precipitata al suolo, per cause che sono in corso di accertamento, da alcuni metri di altezza. ...

Trapani : precipita con il parapendio - grave una Donna svizzera : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Una donna svizzera di 29 anni è precipitata oggi pomeriggio ad Erice, in provincia di Trapani, dopo essersi lanciata con il parapendio. La donna, che ha riportato numerose fratture, è stata soccorsa da un elicottero dei Vigili del fuoco. Ancora da chiarire la dinamica d

Sotto l'effetto di droga fa yoga sul balcone - Donna rischia di precipitare : il video choc : Ha deciso di fare yoga sul balcone, peccato che abbia scelto la ringhiera come luogo di acrobazie. Una donno ain Florida ha destato molta preoccupazione tra i passanti dopo essere stata notata mentre...

Sadali. Precipita da un dirupo con la sua autovettura. Una Donna salva per miracolo : Nella serata di ieri, lungo la SS 198 in direzione Cagliari, per cause ancora in corso di accertamento, una donna di 30 anni ha perso il controllo della sua autovettura fuoriuscendo dalla sede ...

Olbia - Donna precipita dal quinto piano di un hotel : A Olbia una donna è morta dopo essere caduta dal quinto piano di un hotel. Alloggiava all'hotel Panorama di via Garibaldi. Olbia, donna trovata morta I carabinieri di Olbia stanno...

Olbia - precipita dal quinto piano di un albergo : Donna muore sul colpo : Giallo a Olbia dove una donna, di nazionalità straniera e sui 40 anni, è morta sul colpo precipitando dal quinto piano di un albergo in cui aveva trascorso la notte col compagno di origine sarda. Gli inquirenti sono al lavoro per stabilire la dinamica: non si esclude nessuna ipotesi, neppure il suicidio.Continua a leggere

Donna precipita dalla finestra e muore : ANSA, - REGGIO EMILIA , 14 MAR - Una Donna polacca di 61 anni è morta dopo essere precipitata da una finestra dell'appartamento in cui viveva nel quartiere di Santa Croce, a Reggio Emilia. Sull'...